Вибори в США: Явного лідера немає, Трамп і Клінтон йдуть майже однаково

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Середа, 9 листопада 2016, 06:32

Станом на 6:20 за Києвом кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон лідирує на 19 голосів вибірників.

Американські ЗМІ віддали Трампу перемогу в штаті Флорида (29 голосів вибірників), де на даний момент оброблено 96% голосів.

Доля президентських перегонів буде вирішуватися в Мічигані і Вісконсині. Ці штати зазвичай голосують за демократів. Однак зараз тут лідирує Трамп. У Вісконсині оброблені 67% голосів: Трамп набирає 49,1, Клінтон - 45,7%.

У Мічигані після обробки 57%, у Трампа - 47,7%, у Клінтон - 47,2%.

У разі, якщо він здобуде перемогу в цих штатах, Хілларі Клінтон програє вибори.

Теми: вибори США
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