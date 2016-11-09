Трамп обіцяє об'єднати США і дружити з іншими країнами

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Середа, 9 листопада 2016, 10:00

Обраний президентом Дональд Трамп виступив перед виборцями у своєму штабі.

Його промова розпочалась після того, як стало ясно, що він перемагає, а його опонент Гілларі Клінтон подзвонила йому і визнала його перемогу.

"Ми були розділені. Але тепер прийшов час, щоб ми всі об'єдналися. Я буду президентом всіх американців. І це дуже важливо для мене", - сказав він.

 

"Ті, хто не голосував за мене – так було кілька таких – я прошу про вашу допомогу, щоб ми могли об'єднати нашу велику країну", - сказав він.

"Працюючи разом, ми відновимо американську мрію", - звернувся Трамп до тих, хто не голосував за нього.

Конкретних заяв щодо зовнішньої політики США у промові Трампа не було. Однак він сказав, що США матиме хороші стосунки з тими, хто цього хоче.

"Ми сподіваємось мати хороші відносини з іншими націями, які хочуть з нами бути в хороших стосунках", - також зазначив він.

"Ми будемо шукати точки дотику, а не ворожість, партнерство, а не конфлікт", - додав він.

Трамп також подякував своїм батькам, дружині, дітям та іншим, хто допомагав йому в кампанії.

 

Трамп також подякував спецслужбам.

Водночас, за останніми даними вже зі штатом Аризона Трамп отримав 288 голосів виборщиків з 270 необхідних.

 

Оксана Коваленко, УП

Теми: США
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