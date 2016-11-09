ТРАМП ПЕРЕМІГ НА ВИБОРАХ. КЛІНТОН ВИЗНАЛА

Республіканець переміг у штаті Вісконсін, що забезпечує його перемогу на виборах президента.

Про це йдеться на сайті Bloomberg.

З голосами цього штату Трамп отримав 276 голосів виборщиків.

CNN повідомляє, що Клінтон вже подзвонила Трампу та визнала його перемогу.

Під час ночі підрахунку голосів, лідирувала Клінтон, однак близько 3 години ночі за київським часом Трамп вирвався вперед.

Близько 6 години ранку в штабі Клінтон з'явилася надія. Але після підрахунку голосів у декількох штатах, які "коливалися", стало зрозуміло, що шанси Трампа збільшуються. Ключовими штатами, які забезпечили Трампу перемогу, стали штати Флорида, Мічіган, Пеннсильванія і Вісконсин.

У штабі Клінтон до середини ночі за київським часом були впевнені в її перемозі, однак потім напруга зросла. Трохи згодом голова штабу Джон Подеста попросив прихильників розходитись і зазначив, що Клінтон виступить наступного дня.

У Трампа у штабі в якийсь момент лунали кричалки "закрийте її". Малися на увазі погрози Трампа кинути Клінтон у в'язницю.

Однак вже під час свого переможного виступу у штабі Трамп закликав усіх американців об'єднатися.

Інавгурація нового президента відбудеться 20 січня. До цього буде перехідний період.

Оксана Коваленко, УП