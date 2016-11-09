Родичі політв'язнів готові зустрітись з Лутковською в Криму

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Середа, 9 листопада 2016, 12:43

Родичі політв'язнів кримських татар, готові зустрітися з уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Валерією Лутковською в разі її приїзду в анексований Крим.

Про це у середу повідомляє видання "15 хвилин".

Родичі 22 кримських політичних в'язнів повідомили, що їм боятися нічого, і мовчати вони не мають наміру.

"У списку, переданому у вівторок, 8 листопада, кримськотатарському телеканалом ATR особисто Валерії Лутковської, - родичі фігурантів так званих "сутички 26 лютого" і "справи Хізб ут-Тахрір", - пише видання.

Як відомо, Лутковська пообіцяла розглянути можливість відвідування території окупованого Росією Криму та зустрічі з родичами кримських татар, щодо яких йдуть незаконні судові процеси.

Омбудсмен зазначила, що в окупований Крим раніше приїжджали представники міжнародних правозахисних організацій, які спілкувалися з кримськими татарами. І після від'їзду делегацій, ФСБ РФ проводив обшуки і допити тих кримчан, з ким спілкувалися правозахисники.

При цьому вона припустила, що її приїзд може створити додаткові проблеми для кримських татар.

Теми: Крим анексія кримські татари
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