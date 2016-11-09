Уряд по-тихому схвалив відставку Саакашвілі

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Середа, 9 листопада 2016, 13:04

Кабінет міністрів на своєму засіданні у середу підтримав відставку губернатора Одещини Міхеіла Саакашвілі.

Таке рішення уряд прийняв, розглядаючи кадрові питання. 

Як уточнив УП один із міністрів, туди було включено питання схвалення відставки одеського губернатора. 

В порядку денному останнім пунктом вказувалося лише загальна інформація "Кадрові питання". 

 
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"Кадри за списком дивіться, будь ласка", - сказав прем'єр-міністр Гройсман міністрам. Зауважень не було.

"Тоді за списком рішення по кадрах ухвалено", - сказав прем'єр. 

Як відомо, раніше президент Петро Порошенко висловив сподівання, що уряд підтримає відставку Саакашвілі.

У понеділок, 7 листопада, голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.

У середу Саакашвілі прибув до Києва під Кабмін і був готовий відзвітувати перед керівниками держави про свою роботу на посаді голови Одеської обласної держадміністрації.

Олександр Шумілін, УП

Теми: Саакашвілі Уряд
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Коментарі — 3
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IP: 46.149.90.---Светулёк09.11.2016 14:03
Пусть валит в Грузию. Клоун.
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович09.11.2016 13:59
Гроші люблять тишу,а тут такий революціонер.
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IP: 178.94.18.---FLAG09.11.2016 13:19
Бояться розголосу і правди.
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