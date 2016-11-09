За добу в зоні АТО трьох бійців поранено – штаб

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 3 військових зазнали поранень.

Про це на традиційному брифінгу у середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, але 3 бійців отримали поранення", – сказав полковник.

Як уточнив полковник, 1 боєць зазнав поранень в Авдіївці, 1 – у Водяному на маріупольськму напрямку, та ще 1 на донецькому напрямку внаслідок ворожих обстрілів.

Валентина Романенко, УП