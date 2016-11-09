З людей, які отримують субсидію, заборонили стягувати борги

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Середа, 9 листопада 2016, 13:35

Кабінет Міністрів заборонив стягнення комунальної заборгованості з осіб, які отримують субсидію.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

"Якщо норми інші - громадяни не повинні за це платити і ніяких рахунків громадянам за це не треба виставляти", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За словами першого заступника міністра соцполітики Ольги Крентовської, що представляла проект рішення, різницю між встановленими Кабміном і органами місцевого самоврядування нормами споживання комунальних послуг повинні будуть виплачувати за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Як відомо, у середу Кабмін затвердив порядок і умови надання субвенції з державного бюджету в сумі 20,1 млн грн міському бюджету Харкова на проведення робіт, пов'язаних зі створенням та забезпеченням функціонування Центрів надання адміністративних послуг "Прозорий офіс".

Теми: субсидії Уряд
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