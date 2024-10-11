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Довічне ув’язнення отримав мешканець Бахмута, який допомагав росіянам захопити місто

Анастасія ПроцП'ятниця, 11 жовтня 2024, 14:40
Довічне ув’язнення отримав мешканець Бахмута, який допомагав росіянам захопити місто
фото: Донецька обласна прокуратура

Довічний термін ув’язнення з конфіскацією майна отримав зрадник, який передавав росіянам інформацію щодо місць дислокації українських військ та зосередження військової техніки під час боїв за Бахмут. 

Джерело: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України 

Дослівно прокуратура: "За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури ухвалено вирок громадянину за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна".

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Деталі: За даними слідства, зловмисником виявився 39-річний мешканець Бахмута, який потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські "пости" та відео у Телеграм-каналах. Там його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ. 

У травні 2022 року чоловік неодноразово передавав окупантами інформацію щодо місць дислокації особового складу Збройних Сил України та зосередження військової техніки на території населеного пункту. 

Окрім цього, зрадник надсилав агенту ФСБ дані про місце перебування об’єктів цивільної інфраструктури, комунальної сфери й промислового сектору. 

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За свою відданість окупантам чоловік очікував у майбутньому отримати від них псевдопосаду "мера міста Слов’янськ" про що йдеться в одному з відео на його телефоні.

Під час обшуків у зловмисника вилучили мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Донецька областьсубсидіїпрокуратураСБУ
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