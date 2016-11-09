У МЗС плекають надію на адекватне оточення Трампа

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Середа, 9 листопада 2016, 14:06

МЗС України вважає, що на двосторонні відносини між Україною і США значною мірою залежатимуть від того, хто очолить ключові посади в адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це журналістам заявив заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко перед засіданням Кабінету міністрів у середу, повідомляє УНІАН.

"Дуже важливий індикатор, хто буде обраний державним секретарем, секретарем з безпеки, національним радником з питань безпеки. Ці речі будуть важливими як індикатор", – сказав він.

"Треба зрозуміти, яким чином це (обрання Трампа – ред..) вплине. Але ми сподіваємося на багато стабілізуючих чинників, які є не тільки в американському суспільстві, а й взагалі в істеблішменті. І заяви, які робилися (Трампом про Україну), я думаю, вони робилися задля (передвиборчої – ред.) кампанії", – вважає Пристайко.

Як відомо, раніше Трамп неодноразово робив компліментарні заяви в бік Росії та її президента Володимира Путіна.

Теми: Трамп США МЗС
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