Саакашвілі про епоху Трампа: Україна входить у небезпечну смугу

Міхеіл Саакашвілі вважає, що українська влада абсолютно не готова до тих викликів, які чекають на Україну після приходу до влади в США Дональда Трампа.

Про це він сказав журналістам у Києві, стоячи біля Кабінету міністрів.

На думку Саакашвілі, Трамп – "дуже недурна людина, дуже конкретна і дуже непередбачувана".

"І просто Україна входить у дуже небезпечну смугу, коли – я вважаю – наша влада дуже погано підготовлена, абсолютно не готова до тих викликів, які в нас будуть. У нас будуть великі виклики", – сказав він.

"Зараз Захід перебуває у вкрай поганій формі, Європа просто в паніці. Нас можуть просто сплавити… І ми цьому не зможемо пручатися, бо хто буде про нас піклуватися, якщо сам український уряд, якщо наші міністри, наша влада сама плювати хотіли на свою країну й народ!", – додав Саакашвілі.

"І що ви хочете, щоб про нас Америка дбала чи Європа? Подивіться на їхні (чиновників українських) декларації. Після такого ставлення до свого народу й до своєї країни ви хочете, щоб американці нас рятували від самих себе чи європейці?" – обурився він.

На додаткове питання, чого Україні чекати від Трампа, Саакашвілі відповів: "Давайте, насамперед, запитаємо себе: чого Україні чекати від Порошенка й від української влади, бо ми весь час на когось озираємося".

"Давайте самі візьмемося за свою країну. Давайте самі змінимо ту ситуацію. Якщо ми будемо такі вразливі, якщо ми будемо найбіднішою країною в Європі, якщо в нас буде така корупція, такий бєспрєдєл, такий бардак – то нехай там буде хоч найщиріший бандерівець сидіти в Білому домі, він нам не зможе допомогти", – заявив грузинсько-український політик

"А так – ми в дуже ризиковій зоні. Бо кожен буде дбати зараз про свої інтереси. Світ став таким: кожен за себе. То, може, ми в Україні теж будемо за себе, а не за кишені, за свої офшорні рахунки й за той безлад, який є?" – додав він.

"Коли ми будемо за себе, будемо сильними, Україна буде найпровіднішою країною в Європі – тоді навпаки Трамп і інші будуть запитувати: що ми можемо отримати від України. Вони завжди навпаки: що ми можемо отримати від них", – сказав Саакашвілі.

Як відомо, 8 листопада кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп набрав понад 270 голосів вибірників, необхідних для загальної перемоги. Новий президент США заступить на посаду 20 січня 2017 року.

Олена Рощенко, УП