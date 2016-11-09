Антимайданівець намагався вилетіти до Тель-Авіва

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Середа, 9 листопада 2016, 14:37

В аеропорту "Бориспіль" прикордонники затримали українця, якого розшукували правоохоронці за злочини проти активістів Революції Гідності.

Про це у середу повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

Чоловіка виявили 9 листопада під час оформлення пасажирів, які відлітали до Тель-Авіву.

У ході контролю прикордонники встановили, що стосовно нашого співвітчизника є доручення уповноважених державних органів. Він підозрюється у вчиненні злочину.

Зокрема, разом з групою осіб брав активну участь, направлену на подавлення акцій протесту в Києві, займався фінансуванням, насильством, організовував поїздки груп по 100 чоловік в столицю та викрадав активістів Революції Гідності.

Громадянина відразу затримали. Наразі його передали співробітникам правоохоронних органів, зазначено в повідомленні.

Теми: Євромайдан
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