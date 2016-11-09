Трамп став прапороносцем туги і страхів мільйонів громадян США – Шульц

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Середа, 9 листопада 2016, 16:27

Виборці США сказали своє слово, перемога Дональда Трампа однозначна і ми маємо її поважати, заявив у середу голова Європарламенту Мартін Шульц.

Про це йдеться в заяві Шульца, поширеній у Брюсселі, передає "Інтерфакс".

Шульц привітав Трампа та Республіканську партію з перемогою.

"Пан Трамп зумів стати прапороносцем туги і страхів мільйонів американців. Ці проблеми мають бути вирішені політикою і пропозиціями, які заслуговують на довіру", – вважає глава Європарламенту.

На його думку, перед Трампом буде стояти "складне завдання об'єднання розділеної країни".

Обраному президентові доведеться також відповісти на більшість питань, що стосуються зовнішньої обстановки від Сирії до Іраку, від України до Лівії. Все це вимагатиме "правильного поєднання відповідальності, стриманості та керівництва", – зазначив Шульц.

За його словами, глобальна політика вимагає постійної участі США, щоб зробити світ кращим, і світ розраховує на американське президентство, спрямоване на формування міжнародних відносин і відстоювання цінностей свободи і демократії.

"Відносини ЄС-США є ключовим компонентом глобальної стабільності. ЄС має намір підтримувати ці стосунки. Ми сподіваємося, що те ж саме відноситься і до майбутнього президента США", – підкреслюється в заяві голови Європейського парламенту.

Теми: Трамп Європарламент
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