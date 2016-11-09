Порошенко забрав у Саакашвілі посаду радника і звільнив з ОДА

2670 переглядів
4
Середа, 9 листопада 2016, 23:26

Президент Петро Порошенко звільнив голову Одеської обласної державної адміністрації Михеіла Саакашвілі із займаної посади.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Іншим своїм указом Порошенко звільнив Саакашвілі з посади радника президента України (поза штатом).

У понеділок, 7 листопада, голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.

У середу Саакашвілі прибув до Києва під Кабмін, щоб відзвітувати перед керівниками держави про свою роботу на посаді.

Українська правда

Теми: Саакашвілі Порошенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Саакашвілі про епоху Трампа: Україна входить у небезпечну смугу 9 листопада 2016, 14:21
Уряд по-тихому схвалив відставку Саакашвілі 9 листопада 2016, 13:04
Саакашвілі прийшов під Кабмін, готовий доповісти 9 листопада 2016, 12:55
Коментарі — 4
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.74.129.---Yuriy Vologjaninov10.11.2016 00:12
Данте о боссе украинских олигархов Порошенко-Липецком и ему подобных:

«Вы алчностью растлили христиан, топча благих и вознося греховных. Сребро и злато – ныне бог для вас».

Олигархи и их босс должны быть отстранены от власти в Украине.
Без этого борьба с коррупцией невозможна.

Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
ВідповістиЗ цитатою
IP: 93.74.129.---Yuriy Vologjaninov10.11.2016 00:10
ОППОЗИЦИОНЕРЫ ОЛИГАРХАМ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Олигархи, должна быть отстранена от власти!
Порошенко-Липецкий, босс украинской олигархии, олицетворяющей высший уровень коррупции, обязан оставить должность президента.

Надеюсь, что различные демократические силы Украины, представленные такими именами, как Березюк, Билецкий, Бутусов, Вакарчук, Галасюк, Гриценко, Дацюк, Деревянко, Добродомов, Касько, Крулько, Левченко, Лещенко, Найем, Саакашвили, Сакварелидзе, Скрипка, Соболев С. и Соболев Е., Сыроид, Тарута, Тимошенко, Томенко, Шабунин, Шишкин, Ярош и многие другие, забудут «перечень взаимных болей, бед и обид» и будут едины в освобождении народа Украины от власти олигархов.

Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
ВідповістиЗ цитатою
IP: 94.158.95.---shkrebty09.11.2016 23:55
Навіщо йому радник, який не може порадити, на чому можна ще збагатитись?
ВідповістиЗ цитатою
IP: 93.74.65.---Юлия Базиленко09.11.2016 23:55
Милые бранятся только тешатся )), а так все хорошо начиналось, противников вместе "мочили", а щас вот друг друга сливают
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Нацполіцію Одещини очолив керівник карного розшуку
Порошенко забрав у Саакашвілі посаду радника і звільнив з ОДА
Перемогу Трампу принесли чоловіки і літні виборці - інфографіка
Директора департаменту оборони МЕРТ хочуть обрати в обхід конкурсу - джерело
Усі новини
Від творців

Закусочна Брутер на Подолі

Намагаєтеся завагітніти?

8 порад дієтологів для збільшення шансів завагітніти