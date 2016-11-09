Порошенко забрав у Саакашвілі посаду радника і звільнив з ОДА
Президент Петро Порошенко звільнив голову Одеської обласної державної адміністрації Михеіла Саакашвілі із займаної посади.
Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.
Іншим своїм указом Порошенко звільнив Саакашвілі з посади радника президента України (поза штатом).
У понеділок, 7 листопада, голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.
У середу Саакашвілі прибув до Києва під Кабмін, щоб відзвітувати перед керівниками держави про свою роботу на посаді.
Українська правда
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«Вы алчностью растлили христиан, топча благих и вознося греховных. Сребро и злато – ныне бог для вас».
Олигархи и их босс должны быть отстранены от власти в Украине.
Без этого борьба с коррупцией невозможна.
Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
Олигархи, должна быть отстранена от власти!
Порошенко-Липецкий, босс украинской олигархии, олицетворяющей высший уровень коррупции, обязан оставить должность президента.
Надеюсь, что различные демократические силы Украины, представленные такими именами, как Березюк, Билецкий, Бутусов, Вакарчук, Галасюк, Гриценко, Дацюк, Деревянко, Добродомов, Касько, Крулько, Левченко, Лещенко, Найем, Саакашвили, Сакварелидзе, Скрипка, Соболев С. и Соболев Е., Сыроид, Тарута, Тимошенко, Томенко, Шабунин, Шишкин, Ярош и многие другие, забудут «перечень взаимных болей, бед и обид» и будут едины в освобождении народа Украины от власти олигархов.
Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"