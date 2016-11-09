Порошенко забрав у Саакашвілі посаду радника і звільнив з ОДА

Президент Петро Порошенко звільнив голову Одеської обласної державної адміністрації Михеіла Саакашвілі із займаної посади.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Іншим своїм указом Порошенко звільнив Саакашвілі з посади радника президента України (поза штатом).

У понеділок, 7 листопада, голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.

У середу Саакашвілі прибув до Києва під Кабмін, щоб відзвітувати перед керівниками держави про свою роботу на посаді.

Українська правда