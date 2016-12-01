У США хочуть створити комісію для боротьби з російським втручанням

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Четвер, 1 грудня 2016, 06:18

Палата представників США в середу прийняла законопроект, яким буде створена комісія для "протистояння російському політичному втручанню в усьому світі".

Про це повідомляє АР.

Як зазначає агентство, цей захід може суперечити словам обраного президента США Дональда Трампа, який заявляв, що хоче поліпшити відносини з Москвою.

За даний законопроект проголосували 390 членів Палати представників, проти - 30.

Згідно з документом, міжвідомча комісія, повинна буде "душити російські намагання чинити прихований вплив на народи і уряди".

Зокрема, мається на увазі, що комісія буде протидіяти поширенню неправдивої інформації з боку Росії, порушенням прав людини, корупції, тероризму і вбивствам, здійснюваним російськими службами безпеки, політичною елітою або довіреними особами.

Як очікується, Сенат проголосує за даний законопроект до кінця парламентської сесії в цьому році.

Також АР пише, що семеро сенаторів-демократів з комітету з розвідки написали лист президенту США Бараку Обамі, в якому вимагають розсекретити інформацію про російське втручання в президентські вибори 8 листопада.

"Ми вважаємо, що є додаткова інформація, що стосується російського уряду і виборів на території США, яка повинна бути розсекречена й оприлюднена", - йдеться в листі.

Теми: США Росія
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