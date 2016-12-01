У США хочуть створити комісію для боротьби з російським втручанням
Палата представників США в середу прийняла законопроект, яким буде створена комісія для "протистояння російському політичному втручанню в усьому світі".
Про це повідомляє АР.
Як зазначає агентство, цей захід може суперечити словам обраного президента США Дональда Трампа, який заявляв, що хоче поліпшити відносини з Москвою.
За даний законопроект проголосували 390 членів Палати представників, проти - 30.
Згідно з документом, міжвідомча комісія, повинна буде "душити російські намагання чинити прихований вплив на народи і уряди".
Зокрема, мається на увазі, що комісія буде протидіяти поширенню неправдивої інформації з боку Росії, порушенням прав людини, корупції, тероризму і вбивствам, здійснюваним російськими службами безпеки, політичною елітою або довіреними особами.
Як очікується, Сенат проголосує за даний законопроект до кінця парламентської сесії в цьому році.
Також АР пише, що семеро сенаторів-демократів з комітету з розвідки написали лист президенту США Бараку Обамі, в якому вимагають розсекретити інформацію про російське втручання в президентські вибори 8 листопада.
"Ми вважаємо, що є додаткова інформація, що стосується російського уряду і виборів на території США, яка повинна бути розсекречена й оприлюднена", - йдеться в листі.
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