В СБУ кажуть, що знайдений "Апостол" – з приватної колекції

Книгу "Апостол", яку намагалися вивезти в Росію, могли перевозити колишнім представникам влади.

Про це на брифінгу в четвер сказав керівник слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук.

"Громадянин К виїжджав в РФ, де отримав замовлення на перевезення цієї книги. Ця книга може мати відношення, до певних осіб, які виїхали з України кілька років тому", – зазначив він.

На запитання, чи "Апостол" належав бібліотеці Вернадського, Остафійчук відповів:

"Це не книга з бібліотеки Вернадського, відміток бібліотеки чи архівів не було. Це книга з приватної колекції. Зараз ми цим займаємося", – додав він.

16 листопада Служба безпеки України заявила, що попередила вивезення до Росії стародруку "Апостол".

У травні стало відомо, що в Києві з фондів Національної бібліотеки Вернадського вкрали московський примірник "Апостола" Федорова

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП