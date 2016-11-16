СБУ: Українець вивозив до Росії стародрук "Апостол"

Служба безпеки України попередили вивезення до Росії стародруку "Апостол".

Про це йдеться у повідомленні відомства у середу.

Вказується, що правоохоронці затримали кур’єра на пункті перетину кордону "Плетенівка" на Харківщині.

"Громадянин України у мікроавтобусі з російськими номерами намагався приховано переправити до РФ стародавнє видання. Співробітники спецслужби встановили, що чоловік за гроші погодився доставити раритетну книжку замовникам з міста Шебекіно у Білгородській області Росії", - сказано у повідомленні.

За попереднім висновком експерта книжка може бути кириличним стародруком шістнадцятого - початку сімнадцятого сторіччя, під назвою "Апостол", який належить до історичних та культурно-наукових цінностей.

Українська правда