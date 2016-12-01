Порошенко про ракетні стрільби: Москва нас не зупинить

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Четвер, 1 грудня 2016, 12:01

Попри погрози Росії Україна проводить навчання з ракетних стрільб, аби бути готовою на випадок повномасштабного вторгнення російської армії в країну.  

Про це заявив президент Петро Порошенко на врученні штандарту батальйону оперативного призначення військової частини 3066, який отримав почесне найменування Батальйон оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького.

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"Незважаючи на погрози Російської Федерації, ми сьогодні проводимо заплановані навчання, в тому числі стрільби і випробування зенітних ракет, бо за 25 останніх років система протиповітряної оборони була знищена. Зараз наша відповідальність – побудувати повітряний захист Києва і всієї України", – заявив Порошенко.

"І ніхто нас не зупинить, і ми будемо діяти в інтересах безпеки українського народу й української держави", – сказав він.

"Вже зараз надійшли перші повідомленні про успішні пуски, які були проведені сьогодні зранку. У цих навчаннях також беруть участь бойова авіація, підрозділи зенітно-ракетних і радіотехнічних військ", – заявив Порошенко.

Він наголосив: "Пуски відбуваються у повітряному просторі України, над відкритим морем, у повній відповідності до міжнародного права".

"Повітряні стрільби відбуваються незалежно від будь-яких заяв, які робить Москва. Взагалі-то, єдина причина, яка зараз примушує нас робити ці навчання  – необхідність бути постійно готовими до повномасштабного вторгнення з боку нашого агресивного сусіда", – сказав президент України.

Олена Рощенко, УП

Теми: Порошенко армія Росія
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