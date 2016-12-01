Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На півдні почалися ракетні стрільби. Російські кораблі приготували ППО

Четвер, 1 грудня 2016, 07:55
На півдні почалися ракетні стрільби. Російські кораблі приготували ППО

На півдні України стартували ракетні стрільби, реакції від Російської Федерації поки немає.

Про це заявив начальник прес-центру Повітряного командування "Південь" Володимир Крижанівський в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Уже почалися стрільби. Усе йде за планом. Жодної реакції від РФ немає. Українські військові готові до будь-якого варіанта розвитку подій", – сказав він.

"До навчань будуть залучені екіпажі бойових транспортних літаків повітряних сил ЗСУ, підрозділи зенітних ракет, військ зв'язку й безпілотної авіації повітряних сил ЗСУ. Будуть задіяні зенітні ракетні комплекси С 300", – зазначив Крижанівський.

Керівник прес-центру запевнив, що такими стрільбами Україна не несе загрози окупованому Росією півострову Крим.

"Україна нічого не порушує", – заявив він.

"Якщо подивитися на траєкторію й певний район і провести умовну лінію півострова, на якому будуть розташовані установки в Болгарію, можна помітити, що крайня лінія буде проходити досить далеко від узбережжя кримського півострова. Найближче наближення ракет може становити не більше 30 км", – сказав Крижанівський.

У свою чергу, джерело "РИА Новости" в "силових структурах Криму" розповіло, що кораблі Чорноморського флоту РФ зайняли позиції неподалік від західного узбережжя окупованого півострова.

Їхнім завданням, за словами джерела, є забезпечення протиповітряної оборони Криму.

"Корабельні розрахунки ППО переведено на посилений режим служби", –  заявив співрозмовник російського агентства.

Як відомо, 26 листопада в Генштабі Збройних сил України повідомили про плани провести навчання Повітряних сил ППС з 1 до 2 грудня 2016 року в південній частині України.

Росія в ноті до військового аташе в складі посольства України в РФ пригрозила ракетним ударом у випадку проведення Україною військових навчань поруч із Кримом.

Як повідомляли в Кремлі, за ситуацією стежить особисто президент РФ Володимир Путін.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що суверенний повітряний простір РФ у Чорному морі закінчується посередині Керченської протоки, а там Україна стріляти не планує.

Теми: арміяКримРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
армія
Краматорськ – місто побачень, смерті та молочних коктейлів. Чим живе романтична столиця України під обстрілами С300
Українські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії
Результати перевірки військкоматів мають бути до кінця місяця – Зеленський
Останні новини
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
Усі новини...
Реклама: