Укрзалізниця відкрила 13 додаткових поїздів на зимові свята

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 13 додаткових поїздів на рейси, що припадають на зимові свята.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Вказується, що незабаром буде відкрито продаж квитків ще на 14 додаткових поїздів західного напрямку.

"Незабаром буде відкрито продаж квитків на 4 поїзди в сполученні Київ – Ужгород, на 2 поїзди – Київ – Львів, на 3 поїзди – Київ – Чернівці (Івано-Франківськ), а також по одному поїзду на напрямках Київ – Рахів, Одеса – Ужгород, Дніпро – Львів, Запоріжжя – Львів та Харків – Ужгород", - сказано у повідомленні.

З гідно з інформацією, загалом на новорічні та різдвяні свята планується призначити 28 додаткових поїздів на 255 рейсів, з яких 21 поїзд – у західному напрямку.

Українська правда