На Банковій сотні націоналістів з фаєрами звернулися до Порошенка

00
1
Четвер, 1 грудня 2016, 18:33

Кілька сотень представників націоналістичних організацій прийшли на Банкову і впритул підійшли до кордону силовиків, де зачитали вимоги президенту.  

Про це повідомляє кореспондент УП.

За його словами, мітингарі зачитали звернення до Петра Порошенка щодо політичних переслідувань політв'язнів.

 
фото: роман Кравець

Нацгвардійці і поліцейські сформували два великі ряди на шляху до Адміністрації президента.

Мітингарі кинули кілька фаєрів. Також кидали сніжки. Після озвучення заяви рушили до Майдану Незалежності.

 
ФОТО: РОМАН КРАВЕЦЬ

Ситуація наразі стабільна.

Як відомо, через підготовку до заходів з нагоди Маршу мільйонів – ходи, яка відбулася в Києві в цей день в 2013 році в рамках акцій проти розгону Євромайдану – вулицю Хрещатик перекрили.

У Київраді "Українській правді" повідомили, що заявку на проведення акцій у четвер на Хрещатику подав лиш "Доровольчий рух ОУН" Миколи Коханівського. У заявці було вказано, що акція почнеться о 15:00 і її учасники підуть до Адміністрації президента з вимогою звільнити політв'язнів і відсторонити Леоніда Кучму і Віктора Медведчука від Мінського процесу.

Роман Кравець, УП

Теми: Порошенко мітинги
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У куми Порошенка два пістолети - від Авакова, і від Полторака 1 грудня 2016, 18:06
Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина перша 1 грудня 2016, 13:20
Порошенка ображають опитування про підтримку незалежності 1 грудня 2016, 13:04
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 157.158.16.---Mykola Bratiichuk01.12.2016 19:33
Кілька сотень представників націоналістичних організацій

================================================================
В слові "націоналістичних" нічого поганого немає, але російська вата це сприйме однозначно. Тим більш, що написано це в Українських ЗМІ.

А чому не написати
Кілька сотень представників ПАТРІОТИЧНИХ організацій
УП без мила лізе Порошенку та Путіну, для яких слова "український патріот" викликають люту ненависть, в одне місце.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Суддя Київського апеляційного адмінсуду погорів на хабарі
На Майдані зібралися націоналісти, рушили до Порошенка
У Порошенка відповіли на компромат Онищенка
Луценко каже про тонни доказів проти Онищенка і нові справи
Усі новини
#ГодіМовчати

Жінок закликають анонімно ділитися досвідом акушерського насилля

Нова професія

Лікар, який допомагає садити квіти та чистити картоплю