Яценюк подає до суду за статтю про купівлю вілл на Маямі
Колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що подасть до суду на Олега Торгало – автора публікації під назвою "Яценюк на Маямі купив 24 вілли".
Про це колишній голова уряду написав на своїй Facebook-сторінці.
"Подаю позов у суд на провокатора, який опублікував "качку" про начебто придбання мною в Маямі 24-х вілл за мільйони доларів. Маю всі підстави заявляти, що фейк про 24 вілли - це частина спецоперації проти країни", - повідомив він.
Раніше сумнівні українські ЗМІ, а також низка російських підхопили інформацію, оприлюднену Торгалом.
Автор публікації про Яценюка з посиланням на слова свого друга (ім’я не називається) заявив, що екс-прем’єр "недавно прилітав в Маямі і придбав 24!!! об'єкта (вілли), від 1 до 5 мільйонів доларів".
"Вибирав все сам по каталогах, деякі сам і дивився, на інші відправив помічників", - заявив Торгало.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Уже б хоть что-то более менее правдоподобное выдумывали бы.