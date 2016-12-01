Яценюк подає до суду за статтю про купівлю вілл на Маямі

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Четвер, 1 грудня 2016, 19:18

Колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що подасть до суду на Олега Торгало – автора публікації під назвою "Яценюк на Маямі купив 24 вілли".

Про це колишній голова уряду написав на своїй Facebook-сторінці.

"Подаю позов у суд на провокатора, який опублікував "качку" про начебто придбання мною в Маямі 24-х вілл за мільйони доларів. Маю всі підстави заявляти, що фейк про 24 вілли - це частина спецоперації проти країни", - повідомив він.

Раніше сумнівні українські ЗМІ, а також низка російських підхопили інформацію, оприлюднену Торгалом.

Автор публікації про Яценюка з посиланням на слова свого друга (ім’я не називається) заявив, що екс-прем’єр "недавно прилітав в Маямі і придбав 24!!! об'єкта (вілли), від 1 до 5 мільйонів доларів".

"Вибирав все сам по каталогах, деякі сам і дивився, на інші відправив помічників", - заявив Торгало.

Українська правда

Теми: Яценюк суд
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Коментарі — 3
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IP: 37.229.144.---Юрій Зуб01.12.2016 21:21
А кто-нибудь видел декладацию Яценюка?
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IP: 91.240.190.---OldLion01.12.2016 21:05
Коноваленко Олеся:
Уже б хоть что-то более менее правдоподобное выдумывали бы.
- зачем, Олеся? Ведь хавают же и такое. Нет нужды напрягаться. Мочанов пустил фейк про "банкет" у Яценюка по поводу первого украденного миллиарда - до сих пор гуляет по сети.
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IP: 46.119.253.---Коноваленко Олеся01.12.2016 20:33
двойной идилтизм - и тех, кто придумывает эти бездарные фейки, и тех. кто их зачем-то радостно разносит. Уже б хоть что-то более менее правдоподобное выдумывали бы.
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