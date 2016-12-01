Муженко: Росія переконалася у надійності ППО України

Російська сторона проявила підвищений інтерес до українських навчань в Херсонській області та переконалася у надійності протиповітряної оборони України.

Так вважає начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

За його словами, російські військові уважно спостерігали за українськими стрільбами на полігоні на півострові Ягорлицький Кут.

"Літаки були, кораблі стояли, що стежили за цим пуском. Я думаю, вони теж упевнилися в тому, що протиповітряна оборона України на сьогоднішній день надійна", - заявив керівник генштабу в ефірі "ТСН".

У свою чергу українські військові відзначили, що на навчаннях також випробували відновлену на потужностях українських підприємств оборонного комплексу техніку ППО, зокрема, зенітно-ракетні комплекси С-300.

"Випробували техніку, яка отримала новий термін свого життя. Тобто наші українські підприємства обслужили цю техніку, надали можливість в деяких частинах модернізувати, а також дати більше можливостей в її використанні", - розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов.

Як відомо, 26 листопада в Генштабі Збройних сил України повідомили про плани провести навчання Повітряних сил ППС з 1 до 2 грудня 2016 року в південній частині України.

Росія в ноті до військового аташе в складі посольства України в РФ пригрозила ракетним ударом у випадку проведення Україною військових навчань поруч із Кримом.

Як повідомляли в Кремлі, за ситуацією стежить особисто президент РФ Володимир Путін.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що суверенний повітряний простір РФ у Чорному морі закінчується посередині Керченської протоки, а там Україна стріляти не планує.

До вечора в Міноборони України заявили про успішне завершення першого дня проведених навчань з виконання практичних пусків зенітних керованих ракет і що в п'ятницю вони будуть продовжені в повному обсязі. За результатами першого дня було здійснено 16 пусків ракет з метою ураження умовних цілей, все успішно.

Інтерфакс-Україна