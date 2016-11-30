З'явився текст погроз Росії через українські навчання біля Криму
"Українська правда" отримала документ, що підтверджує погрози Міноборони Росії через українські навчання поблизу Криму.
Публікуємо відповідний лист Міністерства оборони РФ, адресований військовому атташату у складі посольства України в РФ.
"Міністерство оборони РФ попереджає, що у випадку виявлення ракет, які стартували в зазначеному районі, вони будуть знищуватися силами протиповітряної оборони Збройних Сил РФ", - сказано в листі.
"У разі якщо ракети створять загрозу російським об'єктам, що перебувають у даному районі території РФ (на суші, на морі і в повітряному просторі), будуть завдані удари для знищення засобів їх пуску", - додали в Міноборони Росії.
Як відомо, видання DT.UA, посилаючись на джерела у Міноборони України, раніше повідомило, що Росія погрожує ракетним ударом у разі проведення Україною ракетних стрільб в районі адмінкордону в Криму. Цю інформацію згодом підтвердили українські дипломати.
Міноборони РФ напередодні запросило аташе з питань оборони при посольстві України в РФ для вручення військово-дипломатичної ноти у зв'язку з планами України провести ракетні стрільби поруч з Кримом.
У відповідь секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні випробовування України.
Він наголосив, що ракетні випробування Україна проводитиме згідно з всіма міжнародними зобов'язаннями та договорами у своєму суверенному повітряному просторі.
У той же час прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не зміг відповісти на запитання, чи доручав президент РФ Володимир Путін Міноборони РФ підготувати військову відповідь на можливі пуски ракет Україною.
Українська правда