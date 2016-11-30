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З'явився текст погроз Росії через українські навчання біля Криму

Середа, 30 листопада 2016, 20:47

"Українська правда" отримала документ, що підтверджує погрози Міноборони Росії через українські навчання поблизу Криму.

Публікуємо відповідний лист Міністерства оборони РФ, адресований військовому атташату у складі посольства України в РФ. 

 

"Міністерство оборони РФ попереджає, що у випадку виявлення ракет, які стартували в зазначеному районі, вони будуть знищуватися силами протиповітряної оборони Збройних Сил РФ", - сказано в листі.

"У разі якщо  ракети створять загрозу російським об'єктам, що перебувають у даному районі території РФ (на суші, на морі і в повітряному просторі), будуть завдані удари для знищення засобів їх пуску", - додали в Міноборони Росії.

Як відомо, видання DT.UA, посилаючись на джерела у Міноборони України, раніше повідомило, що Росія погрожує ракетним ударом у разі проведення Україною ракетних стрільб в районі адмінкордону в Криму. Цю інформацію згодом підтвердили українські дипломати.

Міноборони РФ напередодні запросило аташе з питань оборони при посольстві України в РФ для вручення військово-дипломатичної ноти у зв'язку з планами України провести ракетні стрільби поруч з Кримом.

У відповідь секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні випробовування України.

Він наголосив, що ракетні випробування Україна проводитиме згідно з всіма міжнародними зобов'язаннями та договорами у своєму суверенному повітряному просторі.

У той же час прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не зміг відповісти на запитання, чи доручав президент РФ Володимир Путін Міноборони РФ підготувати військову відповідь на можливі пуски ракет Україною.

Українська правда

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Теми: РосіяКримармія
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