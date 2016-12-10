ООН закликала негайно припинити бої в Сирії

Більшість країн-членів ООН підтримали резолюцію, яка вимагає припинити бойові дії в Сирії та забезпечити доступ гуманітарної допомоги для тих, хто її потребує.

Про це пише DW.com.

Під час голосування, яке відбулось у п'ятницю, 9 грудня, документ підтримали представники 122 країн, у той час як "проти" висловилися представники 13 країн. Ще 36 країн під час голосування утрималися.

В ухваленій резолюції, проект якої підготували Канада, Коста-Ріка, Нідерланди і Японія, від усіх сторін конфлікту у Сирії вимагається негайно припинити бойові дії, зняти блокаду населених пунктів, включаючи Алеппо, а також забезпечити доступ гуманітарної допомоги до всіх, хто її потребує.

У резолюції наголошується на важливості політичного процесу щодо нормалізації ситуації в Сирії і відновлення міжсирійських переговорів, а також закликається до притягнення до відповідальності винних за скоєння воєнних злочинів в країні.

Як заявила перед голосуванням за проект резолюції постійна представниця Сполучених Штатів в ООН Саманта Пауер, цим голосуванням ООН "скаже Росії та Башару Асаду припинити різню".

Резолюції Генеральної Асамблеї ООН не несуть обов’язкового характеру, проте мають значну політичну вагу.

Як повідомлялось, 5 грудня Росія наклала вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка дозволила би встановити семиденне припинення вогню у сирійському місті Алеппо.