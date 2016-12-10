В Ужгороді п’яний працівник СБУ збив двох пішоходів

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Субота, 10 грудня 2016, 00:42

В Ужгороді п'яний працівник СБУ на "Мерседесі" збив двох людей.

Відповідні фото і відео опублікував у facebook  журналіст Віталій Глагола.

"Щойно на "переході смерті" в Ужгороді, що на Минайській чоловік із явними ознаками алкогольго сп'яніння збив одразу двох людей. Це трапилось о 21:50 сьогодні. Керував чорним Мерседесом А-класу з номерним знаком АО0030АМ. В машині ще була і дитина - хлопчику на вигляд 8-10 років", - написав він.

Водій представився як Олександр Лях. Свою вину не заперечує.

За даними місцевих ЗМІ Лях є співробітником СБУ в Закарпатській області.

 
 
 

Теми: Закарпаття ДТП СБУ
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