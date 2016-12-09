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В Ужгороде пьяный сотрудник СБУ сбил двух пешеходов

Пятница, 9 декабря 2016, 23:42

В Ужгороде пьяный сотрудник СБУ на "Мерседесе" сбил двух людей.

Соответствующие фото и видео опубликовал в facebook журналист Виталий Глагола.

"Только что на "переходе смерти "в Ужгороде, что на Минайской мужчина с явными признаками алкогольго опьянения сбил сразу двух человек. Это случилось в 21:50 сегодня. Управлял черным Мерседесом А-класса с номерным знаком АО0030АМ. В машине еще был и ребенок - мальчику на вид 8-10 лет", - написал он.

Водитель представился как Александр Лях. Свою вину не отрицает.

По данным местных СМИ Лях является сотрудником СБУ в Закарпатской области.

 
 
 

Темы: ЗакарпатьеДТПСБУ
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