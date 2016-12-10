У Мінфіні кажуть, що передавали колекторській фірмі не персональні дані

Міністерство фінансів передавало колекторській компанії "Дельта М", задіяній у верифікації соцвиплат для тимчасово переміщених осіб, лише ті дані, за якими ідентифікувати людину неможливо.

Про це заявив глава Управління верифікації та моніторингу виплат Андрій Рязанцев, який лишає обійману посаду, в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

Посадовець зазначив, що, обговорюючи скандал навколо "Дельта М", слід чітко розуміти, що таке персональні дані. До категорії подібних даних, за його словами, належать ті відомості, за якими можна безумовно встановити особу людини.

За словами Рязанцева, записи телефонних розмов операторів "Дельта М" з переселенцями, у яких співробітники компанії називають ПІБ, дату народження та телефон громадян, не можна вважати вагомими доказами витоку інформації з міністерства.

"Я теж зараз можу зателефонувати своєму другові. А потім скажу вам: мені щойно дзвонили з компанії "Роги і копита" й вимагали якусь інформацію. Ми не передавали персональних даних. Згідно з актами прийому-передачі, передавалися дані, за якими неможливо ідентифікувати людину", – зазначив він.

Рязанцев підкреслює, що ідентифікувати людину можна по ІПН (ідентифікаційним номером – ред.), серією та номером паспорта, а також, теоретично, по ПІБ та даті народження. Саме цей перелік даних присутній в реєстрі цивільного стану громадян.

"Якщо є, наприклад, ПІБ, дата народження та адреса — це вже вважається персональними даними. Але номер телефону, ПІБ вкупі з адресою — це не ті дані, за якими можна ідентифікувати людину. З такими самими ПІБ й за такою самою адресою може перебувати ще одна людина, але на 50 років молодша", – підкреслив він.

Посадовець також прокоментував технічні вимоги тендеру з верифікації, згідно з яким "Дельта М" повинна була перевірити великий перелік даних ВПЛ, включаючи ПІБ, серію та номер паспорта, ІПН, адресу реєстрації та проживання, номер телефону, сімейне положення та інше, отримавши в своє розпорядження те, що безумовно може вважатися персональними даними.

"Згідно із законодавством, техзавдання розробляє той, хто проводить тендер як замовник, тобто ДП "Головфінтех". Вони стверджують, що, згідно з умовами договору, всю зібрану інформацію "Дельта М" після передачі замовникові повинна в себе знищити. Захист інформації передбачено умовами договору", – сказав Рязанцев.

Раніше повідомлялося, що приватна компанія з сумнівною репутацією та офісом у Москві виграла тендер Мінфіну на проведення верифікації тимчасово переміщених осіб (ТПО) зі Сходу України.

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