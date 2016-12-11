У Перемишлі на марші під патронатом мера кричали "Смерть українцям"

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Неділя, 11 грудня 2016, 14:26

У польському Перемишлі 10 грудня учасники "Маршу орлят перемиських і львівських", що відбувся під патронатом мера міста, кричали "Смерть українцям".

Про це повідомляє портал Prostir.pl.

Коли колона проходила повз Український народний дім, один з учасників маршу закричав польською мовою: "Смерть українцям".

Це можна почути з фрагменту відео, яке було опубліковано в YouTube.

За даними видання, організаторами заходу були праві організації: Усепольська молодь або Національно-радикальний табір, неформальна група "Патріотичний Перемишль", а також установа культури Підкарпатського воєводства — Культурний центр в Перемишлі.

Зазначається, що патронат над маршем взяв, зокрема, мер Перемишля Роберт Хома.

Окрім того, до організаторів цьогорічного заходу приєдналася також польська державна установа -  Інститут національної пам’яті з Ряшева.

Перемиський захід розпочався літургією в головному римо-католицькому храмі — осідку перемиського митрополита і архиєпископа Адама Шаля.

Повідомляється, що два роки тому під час подібного заходу учасники походу, проходячи повз Український народний дім, скандували "znajdzie się kij na banderowski ryj!" (переклад з польської : "знайдеться кий на бандерівське рило").

А через півтора року після тодішнього маршу в Перемишлі відбулася фізична атака на українську процесію.

Нагадаємо, у Польщі на марші націоналістів з нагоди 98-ї річниці незалежності країни невідомі спалили український прапор.

Європейська правда

Теми: Польща
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IP: 176.122.126.---Galina Blanka11.12.2016 14:48
А наші українські мужновладці хіба, що в зад не цілують своїх польських панів-братів! А мільойни "свідомих" українців готові продати і честь, і совість у тій самій Польщі, аби лиш догодити польським панам та пригнобити своїх співвітчизників, а все тому що ніякі вони не українці!
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