У Перемишлі на марші під патронатом мера кричали "Смерть українцям"

У польському Перемишлі 10 грудня учасники "Маршу орлят перемиських і львівських", що відбувся під патронатом мера міста, кричали "Смерть українцям".

Про це повідомляє портал Prostir.pl.

Коли колона проходила повз Український народний дім, один з учасників маршу закричав польською мовою: "Смерть українцям".

Це можна почути з фрагменту відео, яке було опубліковано в YouTube.

За даними видання, організаторами заходу були праві організації: Усепольська молодь або Національно-радикальний табір, неформальна група "Патріотичний Перемишль", а також установа культури Підкарпатського воєводства — Культурний центр в Перемишлі.

Зазначається, що патронат над маршем взяв, зокрема, мер Перемишля Роберт Хома.

Окрім того, до організаторів цьогорічного заходу приєдналася також польська державна установа - Інститут національної пам’яті з Ряшева.

Перемиський захід розпочався літургією в головному римо-католицькому храмі — осідку перемиського митрополита і архиєпископа Адама Шаля.

Повідомляється, що два роки тому під час подібного заходу учасники походу, проходячи повз Український народний дім, скандували "znajdzie się kij na banderowski ryj!" (переклад з польської : "знайдеться кий на бандерівське рило").

А через півтора року після тодішнього маршу в Перемишлі відбулася фізична атака на українську процесію.

Нагадаємо, у Польщі на марші націоналістів з нагоди 98-ї річниці незалежності країни невідомі спалили український прапор.

Європейська правда