В Перемышле на марше под патронатом мэра кричали "Смерть украинцам"

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Воскресенье, 11 декабря 2016, 14:26

В польском Перемышле 10 декабря участники "Марша орлят перемышльских и львовских", который состоялся под патронатом мэра города, кричали "Смерть украинцам".

Об этом сообщает портал Prostir.pl.

Когда колонна проходила мимо Украинского народного дома, один из участников марша закричал на польском языке: "Смерть украинцам".

Это можно услышать из фрагмента видео, которое было опубликовано в YouTube.

По данным издания, организаторами мероприятия были правые организации: Усепольська молодежь или Национально-радикальный лагерь, неформальная группа "Патриотический Перемышль", а также учреждение культуры Подкарпатского воеводства — Культурный центр в Перемышле.

Отмечается, что патронат над маршем взял, в частности, мэр Перемышля Роберт Хома.

Кроме того, к организаторам нынешнего мероприятия присоединилась и польская государственная организация - Институт национальной памяти с Ряшева.

Перемышльское мероприятие началось литургией в главном римско-католическом храме — резиденции митрополита и перемышльского архиепископа Адама Шаля.

Сообщается, что два года назад во время подобного мероприятия участники марша, проходя мимо Украинского народного дома, скандировали "znajdzie się kij na banderowski ryj!" (перевод с польского: "найдется кий на бандеровское рыло").

А через полтора года после тогдашнего марша в Перемышле состоялась физическая атака на украинскую процессию.

Напомним, в Польше на марше националистов по случаю 98-й годовщины независимости страны неизвестные сожгли украинский флаг.

Европейская правда

Темы: Польша
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Комментарии — 16
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IP: 91.219.220.---З Полтави11.12.2016 15:44
Это орут предатели родины купленные росийскими фашистами. Похоже, что в Польше сепаратисов тоже хватает. Надеюсь власти знают что с ними делать.
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IP: 95.158.1.---Антиимперия11.12.2016 15:37
Москва угробила миллионы украинцев и других народов. Сегодня она пытается помешать стратегической дружбе Украины с Польшей. Не поддавайтесь, будьте бдительны!
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IP: 176.122.126.---Galina Blanka11.12.2016 15:32
робін_гудбай:

А українці у поляків зараз є слугами, холуями, рабами- працюють на самих важчих та найбрудніших роботах бо у себе все зруйнували... заради маячні щоб попанувати! От хто реально може підти війною на нас щоб захопити землї України - це ляхи!!!
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IP: 134.249.42.---робін_гудбай11.12.2016 15:32
Украіна не напала на російські територіі і ні одного москаля не взяла там "на ножі," ...На відміну від рашистів..
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IP: 217.66.101.---юрко1311.12.2016 15:31
не чита коментів, не хизуюсь собою скажу, Поляки не такі вже й погані, хай самі своє Гівно збирають, і клепку включають, якщо не загубили
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