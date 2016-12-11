В Перемышле на марше под патронатом мэра кричали "Смерть украинцам"

В польском Перемышле 10 декабря участники "Марша орлят перемышльских и львовских", который состоялся под патронатом мэра города, кричали "Смерть украинцам".

Об этом сообщает портал Prostir.pl.

Когда колонна проходила мимо Украинского народного дома, один из участников марша закричал на польском языке: "Смерть украинцам".

Это можно услышать из фрагмента видео, которое было опубликовано в YouTube.

По данным издания, организаторами мероприятия были правые организации: Усепольська молодежь или Национально-радикальный лагерь, неформальная группа "Патриотический Перемышль", а также учреждение культуры Подкарпатского воеводства — Культурный центр в Перемышле.

Отмечается, что патронат над маршем взял, в частности, мэр Перемышля Роберт Хома.

Кроме того, к организаторам нынешнего мероприятия присоединилась и польская государственная организация - Институт национальной памяти с Ряшева.

Перемышльское мероприятие началось литургией в главном римско-католическом храме — резиденции митрополита и перемышльского архиепископа Адама Шаля.

Сообщается, что два года назад во время подобного мероприятия участники марша, проходя мимо Украинского народного дома, скандировали "znajdzie się kij na banderowski ryj!" (перевод с польского: "найдется кий на бандеровское рыло").

А через полтора года после тогдашнего марша в Перемышле состоялась физическая атака на украинскую процессию.

Напомним, в Польше на марше националистов по случаю 98-й годовщины независимости страны неизвестные сожгли украинский флаг.

Европейская правда