ДержНС попередила про сильний сніг та ожеледицю у 4 областях

12 грудня вночі у Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях очікується сильний сніг, вдень у північній половині на дорогах ожеледиця.

Про це 11 грудня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"У другій половині дня 12 грудня на дорогах Київ - ожеледиця. ДержНС закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці", - зазначили у відомстві.