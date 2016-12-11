ДержНС попередила про сильний сніг та ожеледицю у 4 областях
12 грудня вночі у Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях очікується сильний сніг, вдень у північній половині на дорогах ожеледиця.
Про це 11 грудня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
"У другій половині дня 12 грудня на дорогах Київ - ожеледиця. ДержНС закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці", - зазначили у відомстві.
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