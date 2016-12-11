ДержНС попередила про сильний сніг та ожеледицю у 4 областях

5834 перегляди
0
Неділя, 11 грудня 2016, 19:53

12 грудня вночі у Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях очікується сильний сніг, вдень у північній половині на дорогах ожеледиця.

Про це 11 грудня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"У другій половині дня 12 грудня на дорогах Київ - ожеледиця. ДержНС закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці", - зазначили у відомстві. 

Теми: погода
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Синоптики обіцяють морози і сніг з вівторка 11 грудня 2016, 14:45
Синоптики обіцяють вiдлигу, ДержНС попереджає про пiдйом води у рiчках 10 грудня 2016, 10:37
Синоптики попереджають про складні погодні умови: вітер, ожеледь, шторм 9 грудня 2016, 08:50
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики збільшили інтенсивність обстрілів у напрямку Маріуполя
Росія "зламала" секретні файли Бундестагу - ЗМІ
Савченко таємно зустрічалася в Мінську з ватажками "ДНР" та "ЛНР" - ЗМІ
Україна взяла "бронзу" на Кубку світу з біатлону
Усі новини
Земля

В Антарктиді з'явилася тріщина довжиною 112 кілометрів – NASA

Воздвиженка

Де працювати, їсти, пити і розважатися