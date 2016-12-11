Трамп про висновки ЦРУ щодо втручання РФ у вибори США: Безглуздість

Новообраний президент США Дональд Трамп назвав "безглуздими" висновки ЦРУ про те, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти йому здобути перемогу.

Про це Трамп заявив в інтерв'ю "Fox News Sunday".

"Я думаю, що це (такий висновок ЦРУ) безглуздо. Я думаю, що це просто ще один привід. Я не вірю в це, щотижня вони (представники Демократичної партії) виступають з новими виправданнями (які дозволили б пояснити провал кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон на виборах", - заявив Трамп.

Він підкреслив, що здобув "масштабну і значну перемогу (завдяки підтримці) вибірників".

На питання щодо отримання Трампом лише раз на тиждень звітів ЦРУ, а не частіше, новообраний президент США заявив, що він не хоче "чути одне й те саме кожен день".

"Я отримую їх (звіти), коли мені це потрібно", - зазначив він.

Як відомо, раніше ЦРУ у секретній доповіді дійшло висновку, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу.

Спецслужби виявили осіб, які мають зв'язки з російським урядом, які надали WikiLeaks тисячі зламаних листів Національного комітету Демократичної партії, в тому числі - голови кампанії Хілларі Клінтон. Чиновники повідомили, що ці особи відомі американській розвідці як учасники ширшої російської операції з підвищення шансів Трампа і зменшення шансів Клінтон.