Україна ініціювала заяву РБ ООН щодо терактів у Туреччині
Рада Безпеки ООН прийняла заяву для преси, у якій засудила криваві терористичні атаки в Туреччині, що забрали життя десятків людей.
Текст заяви запропонувала Україна, інші члени Радбезу його підтримали.
#Україна ініціювала заяву Ради Безпеки #ООН через теракти в #Стамбул'і. 🇺🇦🇹🇷 pic.twitter.com/B8WgdkSiVn— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 12 грудня 2016 р.
"Члени Ради Безпеки найрішучим чином засудили мерзенні й боягузливі терористичні напади в місті Стамбул 10 грудня, під час яких щонайменше 39 осіб було вбито і 155 отримали поранення", - йдеться в документі.
Члени Ради Безпеки висловили співчуття родинам жертв та наголосили, що "тероризм у всіх його формах і проявах являє собою одну з найсерйозніших загроз міжнародному миру й безпеці".
У заяві також підкреслюється необхідність притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації, виконання, фінансування та забезпечення терористичних нападів. У цьому зв'язку, РБ ООН закликала всі держави активно співпрацювати з урядом Туреччини та іншими відповідними органами.
Члени Радбезу заявили, що будь-які акти тероризму є "злочинними й невиправданими", незалежно від їхньої мотивації, місця, часу та виконавців. У документі підтверджується необхідність для всіх держав застосувати всі засоби для боротьби з тероризмом, відповідно до Статуту ООН та Міжнародного права.
Як повідомлялось, у Стамбулі неподалік стадіону Vodafone Arena сталися два вибухи. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Соколи свободи Курдистану".
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