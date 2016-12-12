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Україна ініціювала заяву РБ ООН щодо терактів у Туреччині

Понеділок, 12 грудня 2016, 06:57

Рада Безпеки ООН прийняла заяву для преси, у якій засудила криваві терористичні атаки в Туреччині, що забрали життя десятків людей.

Текст заяви запропонувала Україна, інші члени Радбезу його підтримали.

"Члени Ради Безпеки найрішучим чином засудили мерзенні й боягузливі терористичні напади в місті Стамбул  10 грудня, під час яких щонайменше 39 осіб було вбито і 155 отримали поранення", - йдеться в документі.

Члени Ради Безпеки висловили співчуття родинам жертв та наголосили, що "тероризм у всіх його формах і проявах являє собою одну з найсерйозніших загроз міжнародному миру й безпеці".

У заяві також підкреслюється необхідність притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації, виконання, фінансування та забезпечення терористичних нападів. У цьому зв'язку, РБ ООН закликала всі держави активно співпрацювати з урядом Туреччини та іншими відповідними органами.

Члени Радбезу заявили, що будь-які акти тероризму є "злочинними й невиправданими", незалежно від їхньої мотивації, місця, часу та виконавців. У документі підтверджується необхідність для всіх держав застосувати всі засоби для боротьби з тероризмом, відповідно до Статуту ООН та Міжнародного права.

Як повідомлялось, у Стамбулі неподалік стадіону Vodafone Arena сталися два вибухи. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Соколи свободи Курдистану".

"Українська правда" в Threads

Теми: ТуреччинатероризмООН
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