Як Україна втрачає кошти Ukraine Facility

Програму підтримки економіки Ukraine Facility європейські країни створили для фінансової допомоги Україні й для проведення реформ. Зважаючи на те, що однією (якщо не єдиною) з найуспішніших після 2014 року реформ стала реформа децентралізації, важливим є її продовження.

Європейці радять чітко розмежувати повноваження, зміцнити відповідні внутрішні структури муніципалітетів, забезпечити пропорційну систему нагляду за місцевими органами влади відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування. Такі положення передбачені в Ukraine Facility одним реченням, отже мали б проводитись одночасно.

В затвердженому Урядом України Плані для Ukraine Facility ці положення розділені на два індикатори – зміна територіальної організації виконавчої влади та розмежування повноважень. При цьому зміну організації виконавчої влади Уряд бачить через переформатування місцевих державних адміністрацій в органи префектурного типу з метою організації домірної системи забезпечення законності в діяльності органів місцевого самоврядування. А також обіцяє забезпечити координацію територіальних органів центральних органів виконавчої влади при реалізації державної політики на місцях. А потім, через рік, запланував забезпечити оптимальне розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.

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Отже, поки в Україні всі підтримують один одного заявами й деклараціями про єднання, Європа об’єднала свою невійськову фінансову допомогу Україні в Ukraine Facility й профінансує державу виключно в разі проведення Україною реформ, які повинні зберігати демократію та наближати країну до спроможності забезпечити себе саму. При цьому оцінювати проведення реформ європейці будуть за індикаторами, запропонованими Урядом України. І навіть не зважаючи на те, що План Україна розроблявся з порушеннями Регламенту й частково "перекрутив" Ukraine Facility, наші партнери його підтримали й фінансують.

Що ж Україна?

План Україна, підкреслю, готували в порушення Регламенту Ukraine Facility, зазначені європейцями реформи виписали наче й ті, але не зовсім.

Зважаючи на те, що гроші даватимуть за умови здійснення реформ, центральна влада робитиме все для виконання індикаторів. То ж ми маємо докладати максимум зусиль для реалізації потрібних Україні змін, а не профанації, адже нам з вами жити в умовах, які сьогодні створюються тими реформами.

Україна стоїть зараз перед вибором шляху: згортання або продовження реформи з децентралізації. Це важливий вибір для кожного українця та наших партнерів, бо сильне місцеве самоврядування це обов’язкова умова демократії.

Одним з індикаторів виконання Україною Плану в блоці "Децентралізація та регіональна політика" є набрання чинності законодавством щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні. План передбачає, що в першому кварталі 2025 року буде прийнято якийсь, без конкретного номеру проєкту, Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні", підзаконні нормативно-правові акти для його імплементації.

Зверніть увагу – до кінця березня мають бути прийняті закон і підзаконні акти до нього.

Вже березень, закону немає, а отже навіть технічно прийняти до нього нормативку з дотриманням законодавства неможливо, індикатор вже зірвано.

Більше того.

В Парламенті сьогодні відсутній зареєстрований законопроєкт, який би виконав завдання, визначене навіть українським Планом, не кажучи вже про Ukraine Facility. Немає жодного законопроєкту, який би забезпечив "переформатування місцевих державних адміністрацій", як це обіцяла зробити Україна.

З 2020 року в Верховній Раді України зареєстровано проєкт №4298, яким народні депутати України намагаються запровадити нагляд за місцевим самоврядуванням й який має довгу не дуже гарну історію постійних маніпуляцій й порушень Регламенту Верховної Ради України.

Чомусь парламентарі вирішили саме ним "виконати" свої зобов’язання, хоча про цей номер в жодних документах не згадано.

Але й цей законопроєкт, після негативної оцінки експертів, почали вчергове доопрацювати тільки в лютому 2025 року, за місяць до закінчення строку на прийняття закону й підзаконних актів до нього.

25 лютого 2025 року Підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вчергове переглянув до другого читання проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні", реєстр. №4298. Що там схвалили, ніхто, крім головуючого, не бачив. При прийнятті рішення конкретних норм з проєкту не озвучували й постатейно за них не голосували. Тому аналізувати можемо редакцію, яку народний депутат України надіслав в Асоціацію міст України й яка розглядалась Підкомітетом.

З тексту нової редакції проєкту №4298 зрозуміло, що року, який минув з дати розгляду Комітетом попередньої версії, зауваження до якої надали Конгрес Ради Європи (посилання на Висновок та Правління Асоціації міст України), парламентарям для підготовки законопроєкту, необхідного для муніципалітетів, продовження реформи з децентралізації й виконання Ukraine Facility, не вистачило.

Розглянута Підкомітетом редакція №4298:

жодним чином не вирішує поставлені Ukraine Facility завдання . Адже державні місцеві адміністрації не реформуються, в них зберігаються галузеві повноваження. Відповідно це не координація, а повноцінне управління. До управління додається право нагляду та зупинки без суду рішень муніципалітетів. Ця сукупність ставить під загрозу реалізацію рекомендації європейців щодо громад-юридичних осіб;

. Адже державні місцеві адміністрації не реформуються, в них зберігаються галузеві повноваження. Відповідно це не координація, а повноцінне управління. До управління додається право нагляду та зупинки без суду рішень муніципалітетів. Ця сукупність ставить під загрозу реалізацію рекомендації європейців щодо громад-юридичних осіб;

зберігає норми, до яких висловлював застереження Секретаріат Конгресу Ради Європи щодо великої кількості повноважень МДА в різних сферах (пункти 59, 62 Висновку Ради Європи). Більше того, нова редакція проєкту №4298 відтерміновує на невизначений час реалізацію іншого індикатора – про розмежування повноважень. Ніхто ніколи не віддасть добровільно таку мережу тиску на місцеве самоврядування, яка створюється цією редакцією проєкту №4298 ;

(пункти 59, 62 Висновку Ради Європи). Більше того, нова редакція проєкту №4298 відтерміновує на невизначений час реалізацію іншого індикатора – ;

ігнорує всі зауваження Асоціації міст України та згортає реформу з децентралізації.

Необхідно звернути увагу, що автори законопроекту свідомо перенесли всі відверто негативні для України і кожного українця норми в прикінцеві та перехідні положення. Зроблено це з метою ошукати як європейських партнерів, так і українських громадян. Вже середина березня, а на сайті Парламенту відсутня офіційна версія нової редакції проєкту №4298, яку автори вчергове пропонують Парламенту до розгляду. Розрахунок на те, щоб ніхто в Україні та ЄС не встиг прочитати проєкт в цілому до його розгляду. Так вже "крутили" в цьому ж Комітеті з законопроєктами №5655 й №9559-д, де задекларованими позитивними намірами прикрили відверто недопустимі норми. Тому ці законопроєкти не підписані Гарантом Конституції.

Дуже коротко про суть нової редакції законопроєкту №4298 авторства народного депутата України В. Бєзгіна, яку проголосував Підкомітет під головуванням В.Бєзгіна:

в кожній області створюється новий регіональний орган нагляду, видатки на який ляжуть на плечі кожного платника податків;

новий орган нагляду буде 27-м в списку контролерів і наглядачів за громадами й посилить народну мудрість: "Де хазяйок шість – там нема що їсть";

новий орган одночасно регулюватиме галузеві питання, призначатиме керівників підприємств, реалізовуватиме державну політику в регіоні, контролюватиме місцеве самоврядування й матиме право зупиняти рішення місцевих рад без суду.

Очевидно, що запровадження запропонованої редакції №4298 суперечить всім зобов’язанням України в частині продовження реформи з децентралізації, порушує Європейську хартію місцевого самоврядування та повертає умови самоврядування в норми до Революції Гідності, в часи регіоналів.

Чи можна таке приймати?

Однозначно ні.

Не варто навіть виносити на Комітет, зважаючи на відсутність проєкту на сайті, висновків до нього європейських партнерів та однозначний негативний висновок Асоціації міст України з постатейними експертними зауваженнями.

Чи Україна вже втратила можливості Ukraine Facility через проєкт №4298?

Ні, але втрачає.

Як виправити ситуацію?

Народним депутатам України, справді зацікавленим в продовженні розвитку місцевого самоврядування, необхідно внести до Верховної Ради України короткий законопроєкт для створення домірної системи забезпечення законності в діяльності органів місцевого самоврядування, як це передбачено в індикаторі Плану для Ukraine Facility. Яким встановити обов’язок місцевих адміністрацій координувати 26 контролюючих територіальних органів виконавчої влади при реалізації державної політики. Та навести лад в існуючій системі нагляду й контролю, в якому сьогодні одна рука не знає, що робить інша, й обидві тягнуться за батогом до місцевого самоврядування.

Маємо продовжувати реформу з децентралізації одночасно з боротьбою проти агресора. Тому вже сьогодні потрібно створити в Комітеті відкриту робочу групу для підготовки комплексного законопроєкту про розмежування повноважень, який є наступним, на 2026 рік, індикатором в цій сфері. Маємо перемогти росію та зберегти демократичні надбання, щоб не перетворитись в дракона.

Оксана Продан, радниця Голови Асоціації міст України, народний депутат VII–VIII скликань

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