Мінекології божиться, що поки не призначало директором "незнайка"

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Понеділок, 12 грудня 2016, 15:35

У Міністерстві екології наголошують, що поки не призначали переможця конкурсу на посаду директора національного природного парку "Тузловські лимани" Віталія Чакіра.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі Мінекології.

"Конкурсна комісія була введена для того, щоб залучити до процесу громадськість і щоб не було розмов, що міністр когось призначив кулуарно. Цей вибір носить виключно рекомендаційний характер. Переможець конкурсу ще повинен пройти перевірку НАЗК, повинен бути затверджений райдержадміністрацією", - зазначили у прес-службі.

Водночас, як відомо рекомендації Чакіру дали Одеська облрада і Татарбунарська райрада.

Раніше у мережі виклали відео, на якому переможець конкурсу на посаду директора національного природного парку "Тузловські лимани" Віталій Чакір ще під час конкурсу не відповідає на жодне питання.

У повідомленні Мінекології про результати конкурсу зазначалося, що "за результатами голосування членами постійно діючої комісії конкурсного відбору керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінприроди,  переможцем  на заміщення вакантної посади директора національного природного парку "Тузловські лимани" було оголошено  Віталія  Анатолійовича Чакіра".

Українська правда

Теми: екологія Одеська область
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