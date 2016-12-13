Депутати хочуть заслухати Грицака щодо Савченко

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Вівторок, 13 грудня 2016, 10:35

Комітет ВР з національної безпеки і оборони звернувся до голови СБУ Василя Грицака з низкою запитань щодо візиту депутата Надії Савченко в Мінськ.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив депутат БПП, секретар комітету Іван Вінник, передає прес-служба БПП.

"Ми від комітету тільки звернулися до голови СБУ з низкою запитань, починаючи від того, чи відвідувала  Савченко Білорусь, чи було узгоджено це відрядження, чи надавала СБУ такі повноваження. Крім того, якщо не узгоджувалося це питання, провести перевірку, передбачену законом, і вирішити питання про порушення кримінального провадження за відповідною статтею", – заявив Вінник.

Він також зауважив, що комітет може ініціювати звернення до парламенту України щодо зняття з Савченко повноваження представляти Україну в Парламентській асамблеї Ради Європи.

"Особа, яка веде переговори з терористами, які вбили тисячі українців, ну не може така людина представляти Україну в Парламентській асамблеї Ради Європи … Зараз чекаємо рішення від голови комітету Пашинського, можливо, на цей четвер", – зазначив депутат.

Теми: Савченко
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Коментарі — 2
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IP: 5.249.145.---spitfire13.12.2016 11:12
"...чи було узгоджено це відрядження, чи надавала СБУ такі повноваження"

а якщо все насправді було узгоджено із вашим любим господарем, пане Фартова Зачіска, що будете робити?
вимагати відкрити кримінальне впровадження щодо Найпершого, Найкращого і Найулюбленішого, який почав перемовини із терористами через такого дурнуватого посередника?

PS пропоную реформувати українську мову: перекладати "уголовное производство" як "кримінальне виробництво".
тоді журналістам УП буде зручніше перекладати Google'ом.
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IP: 37.229.144.---Ман Гуп13.12.2016 10:52
Так, схоже Пулі нададуть можливість порівняти умови утримання в Бутирці та Лук"янівці...
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