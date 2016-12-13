Депутати хочуть заслухати Грицака щодо Савченко

Комітет ВР з національної безпеки і оборони звернувся до голови СБУ Василя Грицака з низкою запитань щодо візиту депутата Надії Савченко в Мінськ.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив депутат БПП, секретар комітету Іван Вінник, передає прес-служба БПП.

"Ми від комітету тільки звернулися до голови СБУ з низкою запитань, починаючи від того, чи відвідувала Савченко Білорусь, чи було узгоджено це відрядження, чи надавала СБУ такі повноваження. Крім того, якщо не узгоджувалося це питання, провести перевірку, передбачену законом, і вирішити питання про порушення кримінального провадження за відповідною статтею", – заявив Вінник.

Він також зауважив, що комітет може ініціювати звернення до парламенту України щодо зняття з Савченко повноваження представляти Україну в Парламентській асамблеї Ради Європи.

"Особа, яка веде переговори з терористами, які вбили тисячі українців, ну не може така людина представляти Україну в Парламентській асамблеї Ради Європи … Зараз чекаємо рішення від голови комітету Пашинського, можливо, на цей четвер", – зазначив депутат.