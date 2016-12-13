ОБСЄ закликає відвести сили поблизу Донецької фільтрувальної станції

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Вівторок, 13 грудня 2016, 11:15

Перший заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг у вівторок відвідав Донецьку фільтрувальну станцію і закликав сторони відвести озброєння поблизу цього об'єкта.

Про це у вівторок повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Зброя не повинна знаходитися поблизу цього об'єкта, поблизу фільтрувальної станції сторони повинні відвести це озброєння, щоб станція продовжувала свою нормальну роботу, це відповідальність обох сторін", – сказав журналістам Хуг.

За його словами, нещодавно Донецька фільтраційна станція була знову пошкоджена і були перебої з поставками води.

Він зазначив, що завдяки співпраці Спільного центру контролю і координації, а також СММ і злагодженій роботі працівників фільтрувальної станції всі ці проблеми було усунуто.

"Але, на жаль, такі пошкодження цивільної інфраструктури під час бойових зіткнень все ще трапляються", – сказав Хуг.

Він додав, що найчастіше такі зіткнення відбуваються через те, що сторони знаходяться дуже близько один до одного.

"Це результат того, що не дотримуються домовленостей, які були досягнуті в Мінську. ОБСЄ фіксуватимуть порушення домовленостей, але саме сторони повинні припинити вогонь і розвести сили і засоби", – сказав він.

Донецька фільтрувальна станція знаходиться між Ясинуватій і Авдіївці на непідконтрольній Києву території.

Теми: Донбас ОБСЄ
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Коментарі — 1
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IP: 93.74.43.---Spirito13.12.2016 11:53
Чому ОБСЄ не бачить,що РФ третій рік не виконує перший(!) пункт
"мінських протоколів" - припинення бойових дій і при цьому
Україна вимушена слухати причитання західних "партнерів"
щодо скорішого скасування мінімальних(!) санкцій з РФ?
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