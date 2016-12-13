Бойовики і росіяни катували українських бійців в полоні – СБУ

4667 переглядів
2
Вівторок, 13 грудня 2016, 11:45

47 українських бійців, які перебували у полоні бойовиків на Донбасі, вирішили звернутися до міжнародних інстанцій через катування, які до них застосовували бойовики у полоні.

Про це на брифінгу повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

"47 колишніх полонених вирішили звернутися до міжнародних інстанцій через поводження з ними в полоні з боку бойовиків та російських найманців", - сказав Ткачук

"31 скарга вже направлена, в тому числі до Верховного комісара ООН з прав людини", - додав він.

Ткачук зазначив, що найбільшу жорстокість терористи проявляли до воїнів-десантників, артилеристів, спецпризначенців, розвідників, бійців добробатів.

Він також перелічив ті тортури, які застосовували до українських бійців, які перебували у полоні.

Це ампутація кінцівок, удушення через блокування дихальних  шляхів із застосуванням води або протигаза, ураження струмом, завдання опіків хімічними речовинами, погрози вбивством інших полонених, побиття гумовими палицями, залишення без їжі, тощо.

За словами Ткаченка, опитано 1402 військовослужбовця, більшість з яких засвідчили, що до них застосовувалися тортури для примушення до переходу на бік ворога

Він також повідомив, що 27 бійців, які опинилися в полоні, під тиском перейшли на бік ворога.

63 військових через катування були змушені дати згоду на співпрацю з російськими спецслужбами і повідомили про факт вербування СБУ, повідомив Ткачук.

Він додав, що військова контррозвідка попередила 76 фактів вербувань військових російськими спецслужбами. "Всі вони не встигли передати інформацію кураторам", - додав він.

Крім того, СБУ показали два відео свідчень бійців про катування. Зокрема  один з "кіборгів" свідчив, що його допитував чоловік з позивним "Чечен", сам боєць перебував в підвішеному положенні.

Один з колишніх полонених розповів, що багатьох бійців з добровольчих батальйонів розстрілювали на місці.

Українська правда

Теми: Донбас полонені Росія тортури
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ОБСЄ закликає відвести сили поблизу Донецької фільтрувальної станції 13 грудня 2016, 11:15
ОБСЄ: Бойовики демонтували свій блокпост в районі Петрівського 13 грудня 2016, 08:51
Економічна підгрупа ТКГ не працює з вересня 13 грудня 2016, 07:38
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 94.179.158.---Adam Viter13.12.2016 13:09
Повільна смерть від тортур у полоні, або підпис про співпрацю. По іншому із Мордору Путріна – Кирила наші полонені військові вийти просто не можуть. Навіть якщо військовополонений - жінка. Вони всі є заручниками залякування Народу України всіх національностей тортурами і смертю, навіть якщо за них хтось заплатить викуп. Так навіть було із вищим керівництвом часів Кучми і Януковича, які по різним причинам, але в результаті змушені були продаватися ФСБ за мільйони. Тому у нас так масово, на ура, пройшло скорочення Збройних Сил України. Фактично Державу роззброїли і лишили один на один, перед лицем озброєних до зубів тамбовських вовків. І ні одного міністра оборони при тому не гризла совість, як Кравченко і Кірпу
ВідповістиЗ цитатою
IP: 193.104.182.---Володимир Скачко13.12.2016 12:19
Ну, а тепер Надя готова домовлятися з цими садистами. Як думаєте, щось путнє з цього вийде?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Трамп номінував на держсекретаря США прихильника Росії
НАБУ викликало Довгого на допит через "записи Онищенка"
Суд може усунути Полозова від захисту Ільмі Умерова
ГПУ купує Холодницькому розкішну Toyota Camry за мільйон
Усі новини
Оциркованный театр

Репортаж з репетиції спектаклю-трилера "Афродизиак"

Земля

В Антарктиді з'явилася тріщина довжиною 112 кілометрів – NASA