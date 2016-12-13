Бойовики і росіяни катували українських бійців в полоні – СБУ

47 українських бійців, які перебували у полоні бойовиків на Донбасі, вирішили звернутися до міжнародних інстанцій через катування, які до них застосовували бойовики у полоні.

Про це на брифінгу повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

"47 колишніх полонених вирішили звернутися до міжнародних інстанцій через поводження з ними в полоні з боку бойовиків та російських найманців", - сказав Ткачук

"31 скарга вже направлена, в тому числі до Верховного комісара ООН з прав людини", - додав він.

Ткачук зазначив, що найбільшу жорстокість терористи проявляли до воїнів-десантників, артилеристів, спецпризначенців, розвідників, бійців добробатів.

Він також перелічив ті тортури, які застосовували до українських бійців, які перебували у полоні.

Це ампутація кінцівок, удушення через блокування дихальних шляхів із застосуванням води або протигаза, ураження струмом, завдання опіків хімічними речовинами, погрози вбивством інших полонених, побиття гумовими палицями, залишення без їжі, тощо.

За словами Ткаченка, опитано 1402 військовослужбовця, більшість з яких засвідчили, що до них застосовувалися тортури для примушення до переходу на бік ворога

Він також повідомив, що 27 бійців, які опинилися в полоні, під тиском перейшли на бік ворога.

63 військових через катування були змушені дати згоду на співпрацю з російськими спецслужбами і повідомили про факт вербування СБУ, повідомив Ткачук.

Він додав, що військова контррозвідка попередила 76 фактів вербувань військових російськими спецслужбами. "Всі вони не встигли передати інформацію кураторам", - додав він.

Крім того, СБУ показали два відео свідчень бійців про катування. Зокрема один з "кіборгів" свідчив, що його допитував чоловік з позивним "Чечен", сам боєць перебував в підвішеному положенні.

Один з колишніх полонених розповів, що багатьох бійців з добровольчих батальйонів розстрілювали на місці.

Українська правда