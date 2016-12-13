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Боевики и россияне пытали украинских бойцов в плену - СБУ

Вторник, 13 декабря 2016, 10:45

47 украинских бойцов, которые находились в плену боевиков на Донбассе, решили обратиться в международные инстанции из-за пыток, которые к ним применяли боевики в плену.

Об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

"47 бывших пленных решили обратиться в международные инстанции из-за обращения с ними в плену со стороны боевиков и российских наемников", - сказал Ткачук

"31 жалоба уже направлена, в том числе к Верховному комиссару ООН по правам человека", - добавил он.

Ткачук отметил, что наибольшую жестокость террористы проявляли к воинам-десантникам, артиллеристам, спецназовцам, разведчикам, бойцам добробатов.

Он также перечислил те пытки, которые применяли к украинским бойцам, которые находились в плену.

Это ампутация конечностей, удушение из-за блокирования дыхательных путей с применением воды или противогаза, поражения током, задача ожогов химическими веществами, угрозы убийством других пленных, избиения резиновыми дубинками, оставление без пищи и тому подобное.

По словам Ткаченко, опрошены 1402 военнослужащих, большинство из которых дали показания, что к ним применялись пытки для принуждения к переходу на сторону врага

Он также сообщил, что 27 бойцов, которые оказались в плену, под давлением перешли на сторону врага.

63 военных из-за пыток были вынуждены дать согласие на сотрудничество с российскими спецслужбами и сообщили о факте вербовки СБУ, сказал Ткачук.

Он добавил, что военная контрразведка предупредила 76 фактов вербовок военных российскими спецслужбами. "Все они не успели передать информацию кураторам", - добавил он.

Кроме того, СБУ показали два видео свидетельств бойцов о пытках. В частности показания одного из "киборгов", который свидетельствовал, что его допрашивал человек с позывным "Чечен", сам боец находился в подвешенном положении.

Украинская правда

Темы: ДонбасспленныеРосcияпытки
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