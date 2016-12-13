СБУ: Звільнений з "полону" полковник працював на РФ під псевдо "Дядя Ваня"

7892 перегляди
4
Вівторок, 13 грудня 2016, 11:57
Іван Без’язиков
АПУ

СБУ заявляє, що полковник ЗСУ Іван Без’язиков був завербований російськими спецслужбами.

Про це під час брифінгу повідомили керівник апарату СБУ Олександр Ткачука та заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.

За їхніми словами, полковник ЗСУ співпрацював із російськими спецслужбами, неодноразово виїжджав до Ростову-на-Дону для отримання інструктажів від кадрових працівників російських спецслужб.

"Перебуваючи у полоні він виїжджав до РФ, вільно пересувався. Його бачили, як він красувався зі Стєчкіним (пістолетом)", - сказали представники СБУ.

Вони зазначили, що Без’язиков був відомий серед терористів під прізвиськами "Луїз", "Дядя Ваня", "Полковник", "Іван Ніколаєвич". Як сказали силовики, за показами свідків, зрадник отримав військову форму російського зразка, табельну зброю, службове посвідчення, зарплату та авто із водієм.

На запитання, з якого саме часу полковник почав працювати на російські спецслужби, Ткачук відповів, що наразі ця інформація перевіряється.

"Ми не відкидаємо ніяких версій щодо часу, з якого Без’язиков працював на користь спецслужб РФ", - сказав він.

Ткачук також повідомив, що Без’язиков намагався влаштуватися не за своїм фахом до іншого військового закладу, де багато інформації, яка цікавить російські спецслужби. Однак після його так званого звільнення з полону СБУ вже тримала полковника в полі зору і не дала йому змоги завдати якої-небудь шкоди.

Проти Без’язикова відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) ККУ.

Як відомо, військового розвідника, полковника ЗСУ, звільненого з полону бойовиків влітку 2016 року, Івана Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з так званою "ДНР".

6 липня 2016 року Без'язиков після звільнення зустрічався із президентом Порошенком.

 
Без'язиков з дружиною у липні зустрівся з президентом і Грицаком
Фото прес-служби президента

Українська правда

Теми: СБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Нардеп Лабазюк: Що побив СБУшника, дізнався зі ЗМІ. Покажу відео 12 грудня 2016, 18:16
СБУ: Нардеп побив працівника спецслужби під час обшуків. Той відхрещується 12 грудня 2016, 14:54
В СБУ повідомили про ліквідацію групи хакерів 12 грудня 2016, 12:18
Коментарі — 4
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 37.73.239.---Shylc13.12.2016 12:44
А що, на Луіза схожий...
ВідповістиЗ цитатою
IP: 5.249.145.---viter2513.12.2016 12:42
Патлата занадто якась ця тварина, як на "полковника" то... (є у корумпованих бариг-"державників" якась "чуйка", що зустрічаються із подібним "добром"?)
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.200.108.---sensor+213.12.2016 12:22
Радует что СБУ стало работать.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 93.73.139.---Legion113.12.2016 12:07
Як що підтвердиться, на гіляку тварину!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Суд може усунути Полозова від захисту Ільмі Умерова
ГПУ купує Холодницькому розкішну Toyota Camry за мільйон
СБУ: Звільнений з "полону" полковник працював на РФ під псевдо "Дядя Ваня"
Бойовики і росіяни катували українських бійців в полоні – СБУ
Усі новини
#Годімовчати!

Лікар про поведінку жінки на пологах і акушерське насилля

Де читати про книжки

5 тематичних українських сайтів