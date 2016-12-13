СБУ: Звільнений з "полону" полковник працював на РФ під псевдо "Дядя Ваня"

СБУ заявляє, що полковник ЗСУ Іван Без’язиков був завербований російськими спецслужбами.

Про це під час брифінгу повідомили керівник апарату СБУ Олександр Ткачука та заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.

За їхніми словами, полковник ЗСУ співпрацював із російськими спецслужбами, неодноразово виїжджав до Ростову-на-Дону для отримання інструктажів від кадрових працівників російських спецслужб.

"Перебуваючи у полоні він виїжджав до РФ, вільно пересувався. Його бачили, як він красувався зі Стєчкіним (пістолетом)", - сказали представники СБУ.

Вони зазначили, що Без’язиков був відомий серед терористів під прізвиськами "Луїз", "Дядя Ваня", "Полковник", "Іван Ніколаєвич". Як сказали силовики, за показами свідків, зрадник отримав військову форму російського зразка, табельну зброю, службове посвідчення, зарплату та авто із водієм.

На запитання, з якого саме часу полковник почав працювати на російські спецслужби, Ткачук відповів, що наразі ця інформація перевіряється.

"Ми не відкидаємо ніяких версій щодо часу, з якого Без’язиков працював на користь спецслужб РФ", - сказав він.

Ткачук також повідомив, що Без’язиков намагався влаштуватися не за своїм фахом до іншого військового закладу, де багато інформації, яка цікавить російські спецслужби. Однак після його так званого звільнення з полону СБУ вже тримала полковника в полі зору і не дала йому змоги завдати якої-небудь шкоди.

Проти Без’язикова відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) ККУ.

Як відомо, військового розвідника, полковника ЗСУ, звільненого з полону бойовиків влітку 2016 року, Івана Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з так званою "ДНР".

6 липня 2016 року Без'язиков після звільнення зустрічався із президентом Порошенком.

Без'язиков з дружиною у липні зустрівся з президентом і Грицаком Фото прес-служби президента

Українська правда