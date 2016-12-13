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В ЄС підтвердили, що Україна виконала всі умови для безвізу

Вівторок, 13 грудня 2016, 14:44
В ЄС підтвердили, що Україна виконала всі умови для безвізу

У спільній доповіді Європейської служби з зовнішньої політики та безпеки та Європейської Комісії вкотре підкреслюється, що Україна виконала всі умови для отримання безвізового режиму з ЄС.

Про це повідомляється на сайті Європейської служби з зовнішньої політики та безпеки.

Так, у доповіді, яка опублікована напередодні третьої Ради Асоціації Україна-ЄС, що має відбутися 19 грудня 2016 року, аналізується стан виконання Україною порядку денного асоціації з 1 січня 2015 року

Так, у документі розглядаються важливі події і реформи, що проводяться у відповідності зі стратегічними пріоритетами, узгоджених між ЄС та Україною в рамках порядку денного Асоціації.

"У доповіді вказується, що Україна реалізувала низку реформ по боротьбі з корупцією і впорядкуванні банківської системи, і розпочала реалізацію амбітних реформ в енергетичному секторі, а також зміцнення демократії і верховенства закону", – йдеться у повідомленні.

Автори документу відзначають значні кроки влади у поліпшенні діалогу з громадянським суспільством.

"У доповіді також наголошується, що Україна успішно виконала всі контрольні показники в рамках плану дій щодо лібералізації візового режиму", – наголошується у повідомленні.

Саме успішне виконання Україною всіх умов для отримання безвізу, "призвело до пропозиції Європейської Комісії Раді та Європейському парламенту в квітні 2016 року скасувати візові зобов'язання для громадян України".

У зовнішньополітичній службі ЄС наголошують, що "досягнута 7 грудня домовленість між Радою та Європейським парламентом щодо механізму призупинення прокладає шлях для завершення лібералізації візового режиму для України".

Нагадаємо, Європейський парламент переніс розгляд українського безвізу на лютий.

Раніше очікувалося, що розгляд українського безвізу відбудеться 18 січня – саме такий прогноз містився на сайті ЄП.

Примітно, що датою  розгляду питання про скасування віз для громадян Грузії і досі лишається 18 січня.

Як повідомляла "Європейська правда", згодом розгляд безвізового режиму для Украни та Грузії знову може бути об'єднаний в один пакет - саме такий план передбачений рішенням країн-членів.

Європейська правда

Теми: ЄСвізи
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