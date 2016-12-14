Уряд Сирії та повстанці домовились про евакуацію з Алеппо

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Середа, 14 грудня 2016, 02:51

Сирійські повстанці заявили про укладення угоди з режимом Асада щодо евакуації цивільного населення зі східного Алеппо.

Про це з посиланням на інформагенцію AFP пише DW.com.

"Було досягнуто домовленості про евакуацію мешканців Алеппо, цивільних і бійців з їхньою легкою зброєю, з районів Алеппо, що перебувають в облозі", - сказав Ясер аль-Юсеф, представник угруповання "Нур аль-Дін аль-Зінкі".

Він додав, що угоду "підтримали Росія та Туреччина" та її буде втілено "протягом найближчих годин".

Урядові війська очікують, що повстанці покинуть межі міста в середу, 14 грудня, і військові оголосять про повний контроль над містом, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на свої джерела в Дамаску. Переговорники з боку уряду наполягали на тому, щоби повстанці залишили зброю перед евакуацією.

Джерела інформагенції Reuters в турецькому уряді повідомили, що цивільні та повстанці зможуть відправитися до міста Ідліб на автобусі до вечора середи, 14 грудня. Також джерела підтвердили заяви повстанців, що їм дозволять забрати з собою легку зброю. Перші автобуси відправлятимуться вночі на середу або в середу вранці, заявив представник повстанської "Бригади султана Мурада".

Урядові війська Башара Асада майже повністю вибили повстанців із Алеппо. Втрата повстанцями Алеппо, означатиме, що режим президента Башара Асада контролюватиме всі великі міста Сирії.

Теми: Сирія
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