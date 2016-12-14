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Правительство Сирии и повстанцы договорились об эвакуации из Алеппо

Среда, 14 декабря 2016, 01:51

Сирийские повстанцы заявили о заключении соглашения с режимом Асада по эвакуации гражданского населения из восточного Алеппо.

Об этом со ссылкой на информагентство AFP пишет DW.com.

"Была достигнута договоренность об эвакуации жителей Алеппо, гражданских и бойцов с их легким оружием, из районов Алеппо, находящихся в осаде", - сказал Ясер аль-Юсеф, представитель группировки "Нур аль-Дин аль-Зинки".

Он добавил, что соглашение "поддержали Россия и Турция" и оно будет воплощено "в течение ближайших часов".

Правительственные войска ожидают, что повстанцы покинут пределы города в среду, 14 декабря, и военные объявят о полном контроле над городом, сообщает информагентство dpa со ссылкой на свои источники в Дамаске. Переговорщики со стороны правительства настаивали на том, чтобы повстанцы оставили оружие перед эвакуацией.

Источники информагентства Reuters в турецком правительстве сообщили, что гражданские и повстанцы смогут отправиться в город Идлиб на автобусе до вечера среды, 14 декабря. Также источники подтвердили заявления повстанцев, им позволят забрать с собой легкое оружие. Первые автобусы будут отправляться ночью на среду или в среду утром, заявил представитель повстанческой "Бригады султана Мурада".

Правительственные войска Башара Асада почти полностью выбили повстанцев из Алеппо. Потеря повстанцами Алеппо, будет означать, что режим президента Башара Асада будет контролировать все крупные города Сирии.

Темы: Сирия
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