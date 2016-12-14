Протистояння Росії і НАТО у списку найбільших загроз 2017 року

Серйозне військове протистояння між Росією і державою членом НАТО, або важка криза у Північній Кореї відносяться до числа найбільших загроз 2017 року.

Про це йдеться у дослідженні "Головні загрози, за якими потрібно стежити в 2017 році", проведеному американською Радою з міжнародних відносин (CFR).

Експерти Центру превентивних дій CFR склали список ймовірних конфліктів за ступенем вірогідності їх виникнення або ескалації та їх впливу на національні інтереси США.

Результати дослідження виявили сім найбільших загроз конфліктів у 2017 році.

В категорію загроз з високим ступенем впливу і помірною ймовірністю на перше місце потрапив навмисний або ненавмисний військовий конфлікт між Росією і Північноатлантичним альянсом, що може виникнути через її поведінку у Східній Європі.

Через ядерні випробування, військові провокаці або внутрішню політичну нестабільність, в цю ж категорію потрапила ймовірна криза у Північній Кореї.

Загрозою з високим впливом і помірною ймовірністю стали також кібератаки на критично важливу інфраструктуру США.

Серед загроз із помірним впливом, але з високою ймовірністю виникнення названо нестабільність в Афганістані, посилення протистояння між Туреччиною і курдськими угрупованнями, активізація війни в Сирії.

В минулому році серед загроз з найбільшим впливом на національні інтереси США експерти називали війну в Сирії.