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Противостояние России и НАТО в списке крупнейших угроз 2017 года

Среда, 14 декабря 2016, 04:19
Противостояние России и НАТО в списке крупнейших угроз 2017 года

Серьезное военное противостояние между Россией и государством членом НАТО, или тяжелый кризис в Северной Корее относятся к числу крупнейших угроз 2017 года.

Об этом говорится в исследовании "Главные угрозы, за которыми нужно следить в 2017 году", проведенном американским Советом по международным отношениям (CFR).

Эксперты Центра превентивных действий CFR составили список вероятных конфликтов по степени вероятности их возникновения или эскалации и их влияния на национальные интересы США.

Результаты исследования выявили семь крупнейших угроз конфликтов в 2017 году.

В категорию угроз с высокой степенью влияния и умеренной вероятностью на первое место попал преднамеренный или непреднамеренный военный конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом, который может возникнуть из-за ее поведение в Восточной Европе.

Из-за ядерных испытаний, военных провокаций или внутренней политической нестабильности, в эту же категорию попал вероятный кризис в Северной Корее.

Угрозой с высоким влиянием и умеренной вероятностью стали также кибератаки на критически важную инфраструктуру США.

Среди угроз с умеренным воздействием, но с высокой вероятностью возникновения названы нестабильность в Афганистане, усиление противостояния между Турцией и курдскими группировками, активизация войны в Сирии.

В прошлом году среди угроз с наибольшим влиянием на национальные интересы США эксперты называли войну в Сирии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcияНАТОДонбасс
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