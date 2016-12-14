У Голландії в середу вирішать долю "Скіфського золота" з окупованого Криму

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Середа, 14 грудня 2016, 09:03

Окружний суд Амстердама в середу має вирішити долю "Скіфського золота", яке поки вдалося вберегти, оскільки воно було на виставці за межами України під час окупації Криму.

"Об 11.00 (за київським часом) відбудеться засідання окружного суду Амстердама у справі, що ввійшла в ужиток назвою "Скіфське золото". Буде оголошено рішення суду", - написала перший заступник міністра інформполітики Еміне Джапарова на совій сторінці Facebook.

"Мова йде про виставку експонатів 5 українських музеїв (4 кримських і 1 київський), які виставлялися в приватному музеї Аллард Пірсона в 2014 року, в тому числі під час окупації Криму Росією. Після закінчення терміну виставки (літо 2014 р.) експонати українських музеїв в Криму були опечатані і сьогодні зберігаються в підвалах голландського музею. Оплачувати зберігання експонатів буде сторона, що програла", - написала Джапарова.

За її словами, позиція України була чітко артикульована під час засідання суду в жовтні цього року.

"Всі експонати Український музеїв належать державному музейному Фонду України. Україна відповідальна за їх збереження. В умовах окупації забезпечити цю безпеку ми не можемо, а тому вважаємо за необхідне повернути артефакти в Україну. А після того, як Росія забереться з Криму, негайно вони будуть повернуті на півострів", - пояснила Джапарова.

Джапарова і голандські адвокати
Джапарова і голандські адвокати
ФБ Джапарової

"Позиція кримських музеїв полягала в аполітичності процесу, мовляв, не варто політизувати, коли мова йде про культурні цінності. Голландський захисник кримських музеїв переконував суд у тому, що визнається факт окупації і розуміється "емоція" Украни, але ж "люди і музеї не винні". І представники кримських музеїв і історики, які приїхали з Криму, зображували патріотів України, хоча для нас – це очевидна маніпуляція", - повідомила вона.

Вона сподівається, що рішення буде на користь України.

"Міжнародне право, як запевняють Голландські адвокати України, на нашому боці. Прогнозувати не хочеться, але в принципі, можливі 2 варіанти, якщо рішення буде на користь України. РФ в особі кримських музеїв або буде затягувати процес, подаючи на апеляцію, або захоче уникнути чергових рішень не на свою користь (якщо справа буде розглядатися в інших судах) " -  повідомила вона.

Українська правда

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