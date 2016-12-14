В Голландии в среду решат судьбу "Скифского золота" из оккупированного Крыма

Окружной суд Амстердама в среду должен решить судьбу "Скифского золота", которое пока удалось уберечь, поскольку оно было на выставке за пределами Украины во время оккупации Крыма.

"В 11.00 (по Киеву) состоится заседание окружного суда Амстердама по делу, вошедшему в обиход названием "Скифское золото". Будет оглашено решение суда", - написала первый замминистра информполитики Эмине Джапарова на совей странице Facebook.

"Речь идёт о выставке экспонатов 5 украинских музеев (4 крымских и 1 киевский), которые выставлялись в частном музее Алларда Пирсона в 2014 года, в том числе во время оккупации Крыма Россией. После окончания срока выставки (лето 2014г.) экспонаты украинских музеев в Крыму были опечатаны и сегодня хранятся в подвалах голландского музея. Оплачивать хранение экспонатов будет проигравшая сторона", - написала Джапарова.

По ее словам, позиция Украины была чётко артикулирована во время заседания суда в октябре этого года.

"Все экспонаты Украинский музеев принадлежат государственному музейному Фонду Украины. Украина ответственна за их сохранность. В условиях оккупации обеспечить эту сохранность мы не можем, а посему считаем необходимым вернуть артефакты в Украину, которые после того, как Россия уберётся из Крыма, незамедлительно будут возвращены на полуостров", - пояснила Джапарова.

Джапарова и адвокаты ФБ Джапаровой



"Позиция крымских музеев заключалась в аполитичности процесса, мол, не стоит политизировать, когда речь идёт о культурных ценностях. Голландский защитник крымских музеев убеждал суд в том, что признаётся факт оккупации и понимается "эмоция" Украны, но ведь "люди и музеи не виноваты". И представители крымских музеев и историки, приехавшие из Крыма изображали патриотов Украины, хотя для нас- это очевидная манипуляция", - сообщила она.

Она надеется, что решение будет в пользу Украины.

"Международное право, как заверяют Голландские адвокаты Украины, на нашей стороне. Прогнозировать не хочется, но в принципе, возможны 2 варианта, если решение будет в пользу Украины. РФ в лице крымских музеев либо будет затягивать процесс, подавая на апелляцию, либо захочет избежать очередных решений не в свою пользу (если дело будет рассматриваться в других судах)", – сообщила она.

Украинская правда