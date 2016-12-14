Полковника Без'язикова шокували звинувачення: хотів служити у ЗСУ

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Середа, 14 грудня 2016, 10:04

Затриманий полковник Збройних сил України Іван Без'язиков заявив, що його шокували звинувачення у держзраді.

За його словами, він планував продовжити службу в армії, передає "112 Україна".

"Усі ці звинувачення, ті, що я бачив... Виправдовуватися завжди важко, бо звинувачувати значно легше", – зазначив Без'язиков в ефірі телеканалу.

"Я хочу сказати, що все, що там написано й зараз мені пред'являється, за винятком тих моментів, які ми вже обговорювали і з СБУ, і з іншими органами, по яких не було ніяких питань, і з тими свідками, які там фігурують... У нас була очна ставка. Півроку жодних питань до мене не було, а зараз виникли знову. Будемо спочатку", – сказав він.

Полковник не може пояснити, з якою метою проти нього висунули звинувачення.

"Я позавчора сам був шокований цим. Для мене це була велика несподіванка", – сказав Без'язиков.

"Я хотів продовжити службу у ЗСУ. Поки півроку була канитель, бо керівництво ЗСУ має якусь підозру до мене. Вони хочуть її або підтвердити, або спростувати. Тому зараз відбувається це судове засідання", – пояснив полковник ЗСУ.

За словами Без'язикова, у нього є хвороби, які потребують хірургічного втручання.

Як відомо, Служба безпеки України підозрює полковника ЗСУ Івана Без'язикова, звільненого з полону бойовиків, в участі в терористичній організації.

За версією спецслужби, він був завербований у полоні й збирав інформацію про сили АТО, маючи при собі зброю, зарплату й авто з водієм, надані військовими структурами РФ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України – "участь у терористичній організації".

Теми: армія Донбас полонені заручники СБУ
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IP: 94.178.248.---sensor+214.12.2016 12:00
Естественно шокировали, наврное не ожидал что СБУ таки работает.
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