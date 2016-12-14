Савченко не згадала, чи бачила Тандіта до і після зустрічі з ватажками бойовиків

Депутат Надія Савченко так і не відповіла, чи зустрічалася з радником голови СБУ Юрієм Тандітом напередодні та після своєї зустрічі з ватажками бойовиків ОРДЛО.

Вона уникала чіткої відповіді на це питання журналістів в ефірі Громадського радіо.

"Я не можу вам порахувати, скільки у мене було зустрічей саме з паном Тандітом, саме з головою СБУ, з головою Міністерства оборони, головою МВС. Такі зустрічі відбуваються постійно, регулярно. Є співпраця", - заявила вона.

На уточнююче питання, чи бачилась вона з Тандітом 6 грудня перед від’їздом, вона сказала:

"Я не можу пригадати, що було 6 грудня. Я не можу навіть згадати, що було сьогодні зранку. Я вам чесно кажу. У мене пам’яті вистачає буквально — от поки сиджу тут, вас пам’ятаю. А надалі у мене такий забитий графік, що я не можу просто всього пам’ятати".

На питання, про що саме відбуваються розмови з Тандітом і з іншими під час зустрічей, Савченко відповіла:

"Не тільки з Тандітом. І стосовно тем цих розмов — з Тандітом із той групи, яка працює в напрямку визволення полонених, саме на цю тему і є розмови", - сказала вона.

Крім того, Савченко, відповідаючи на питання про сюжет програми "Гроші", журналісти якої представилися бойовиками і пропонували їй відкрити пре-центр у Києві, вона сказала:

"На війні, як от зараз у нас в Україні, все називається спецопераціями, все має гриф таємності і секретності. Не все є публічним. І всі ці спецоперації відбуваються в напрямку на користь українському народу. Чи була то спецоперація, і як це все було — це так само, відповідно".

"Я працювала не одна, я залучала службу, не СБУ — у нас не одна служба займається спецопераціями. Силові структури, скажімо. Тобто і я, і багато військових проводили спецоперації неодноразово. І не дивлячись на те, що я депутат народний, але я вмію робити ще щось", - сказала вона.

Савченко знову відмовилась називати спецслужби, які були залучені до цього: "Ні, не можна. Є державна таємниця, до якої не у всіх є допуск".

Крім того вона заявила, що не була ініціатором зустрічі з ватажками бойовиків.

"Ну, я точно не виступаю організатором цієї зустрічі, особливо в чужій країні", - сказала вона.

"Звичайно, я вела і веду, і продовжу вести контакти й розмови з усіма перемовниками, які звільняли хоч коли-небудь наших людей. Їх є до шести, з якими я співпрацюю. Це не тільки Рубан, який саме був задіяний в цій зустрічі. І інші люди... І ця зустріч була організована на цей раз з подачі саме протилежної сторони. Тому я навіть не задавалася питанням, як вона була організована", - сказала Савченко.

На уточнююче питання, протилежна сторона — це Росія чи бойовики, вона сказала: "Я думаю, що це було за їх спільною угодою".

Савченко зазначила, що зустріч відбувалася в Тристоронньому форматі.

"Насправді це була просто зустріч: посилення Мінського формату. Вона відбувалася у трьохсторонньому режимі. Були присутні сторони окупованих українських земель, була присутня сторона Росії. Білоруська сторона була як організатор. І українську сторону представляла я", - сказала вона.

З її слів можна зробити висновок, що представників ОБСЄ на зустрічі не було, а Тристороння контактна група на Мінських переговорах – це Україна, Росія і ОБСЄ.

На питання, хто був присутній з російського боку, вона зазначила: "Його ім’я вже називали різні ЗМІ. Це член контактної групи по переговорам в Мінську з гуманітарних питань. Ім’я Андрій, а прізвища я не пам’ятаю".

У свою чергу в коментарі виданню Гордон Рубан називав прізвище – Андрій Шкряба. Раніше Савченко говорила про Олега Шкрябу.

Раніше DT.UA повідомляло, що перша зустріч Савченко з Тандітом відбулася 6 грудня, цього ж дня Рубан зустрічався з керівником центру АТО щодо пошуку та звільнення заручників, полковником СБУ Юрієм Качановим. 7 грудня Савченко та Рубан зустрічалися з ватажками бойовиків Олександром Захарченка та Ігорем Плотницьким, а 8 грудня, після повернення з Мінська, Савченко знову зустрілася з Тандітом.

Українська правда