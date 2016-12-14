Савченко не вспомнила, видела ли Тандита до и после встречи с главарями боевиков

Депутат Надежда Савченко так и не ответила, встречалась ли с советником председателя СБУ Юрием Тандитом накануне и после своей встречи с главарями боевиков ОРДЛО.

Она избегала четкого ответа на этот вопрос журналистов в эфире Громадського радио.

"Я не могу вам посчитать, сколько у меня было встреч именно с господином Тандитом, именно с главой СБУ, с главой Министерства обороны, главой МВД. Такие встречи происходят постоянно, регулярно. Есть сотрудничество", - заявила она.

На уточняющий вопрос, виделась ли она с Тандитом 6 декабря перед отъездом, она сказала:

"Я не могу вспомнить, что было 6 декабря. Я не могу даже вспомнить, что было сегодня утром. Я вам честно говорю. У меня памяти хватает буквально - вот пока сижу здесь, вас помню. А в дальнейшем у меня такой забитый график, я не могу просто всего помнить ".

На вопрос, о чем именно происходят разговоры с Тандитом и с другими во время встреч, Савченко ответила:

"Не только с Тандитом. И о теме разговоров - с Тандитом с той группы, которая работает в направлении освобождения пленных, именно на эту тему и разговоры", - сказала она.

Кроме того, Савченко, отвечая на вопрос о сюжете программы "Гроши", журналисты которой представились боевиками и предлагали ей открыть пресс-центр в Киеве, она сказала:

"На войне, как вот сейчас у нас в Украине, все называется спецоперациями, все имеет гриф секретности. Но не все является публичным. И все эти спецоперации пойдут на пользу украинскому народу. Была то спецоперация, и как это все было - это так же, соответственно".

"Я работала ни одна, я привлекала службу, не СБУ - у нас не одна служба занимается спецоперациями. Силовые структуры, скажем. То есть и я, и многие военные проводили спецоперации неоднократно. И, несмотря на то, что я депутат народный, но я умею делать еще что-то", - сказала она.

Савченко снова отказалась называть спецслужбы, которые были привлечены к этому: "Нет, нельзя. Есть государственная тайна, к которой у всех есть допуск".

Кроме того, она заявила, что не была инициатором встречи с главарями боевиков.

"Ну, я точно не выступаю организатором этой встречи, особенно в чужой стране", - сказала она.

"Конечно, я вела и веду, и буду вести контакты и разговоры со всеми переговорщиками, которые освобождали хоть когда-нибудь наших людей. Их есть до шести, с кем я сотрудничаю. Не только Рубан, именно был задействован в этой встрече. И другие люди ... И эта встреча была организована на этот раз с подачи именно противоположной стороны. Поэтому я даже не спрашивала, как она была организована ", - сказала Савченко.

На уточняющий вопрос, противоположная сторона - это Россия или боевики, она сказала: "Я думаю, что это было их совместным соглашением".

Савченко отметила, что встреча проходила в трехстороннем формате.

"На самом деле это была просто встреча: усиление Минского формата. Она проходила в трехстороннем режиме. Присутствовали стороны оккупированных украинских земель, присутствовала сторона России. Белорусская сторона была как организатор. И украинскую сторону представляла я", - сказала она.

С ее слов можно сделать вывод, что представителей ОБСЕ на встрече не было, а Трехсторонняя контактная группа на Минских переговорах - это Украина, Россия и ОБСЕ.

На вопрос, кто присутствовал с российской стороны, она отметила: "Его имя уже называли разные СМИ. Это член контактной группы по переговорам в Минске по гуманитарным вопросам. Имя Андрей, а фамилии я не помню".

В свою очередь в комментарии другом издание Рубан в изданию Гордон называл фамилию - Андрей Шкряба. Савченко ранее говорила об Олеге Шкрябе.

Украинская правда